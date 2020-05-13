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    • 13.05.2020 23:23
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    açıkladı! 'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi, operasyonlar devam ediyor...

    , İç güvenlik operasyonları kapsamında;  Bestler Dereler bölgesinde, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildiğini, bölgede operasyonların devam ettiğini açıkladı.

    Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

    , Bestler Dereler bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

    Bölgede operasyonların devam etttiği belirtildi.

    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı açıkladı! Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi, operasyonlar devam ediyor...
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