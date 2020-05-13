İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında;— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) May 13, 2020
Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl @Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3️⃣ terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.
Bölgede operasyonların devam etttiği belirtildi.