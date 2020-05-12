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    • 12.05.2020 14:38
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    Başsavcılığı aday tespiti tamamlandı! Başkan Erdoğan'a 5 isim sunulacak

    Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'dan boşalan Başsavcılığı için Yargıtay Büyük Genel Kurulunda yapılan oylama tamamlandı. Başkan Erdoğan, 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçecek.

    Aday tespiti tamamlandı! Son söz Erdoğan'da

    Yargıtay Konferans Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri arasında yapılan de, oy kullanacak üyeler salona tek tek alındı. Salona, üyeler için tek kullanımlık kalem, maske ve dezenfektan konuldu.

    Başsavcılığı için yedi adayın yarıştığı seçimde 355 Yargıtay üyesi oy kullandı.

    Seçim sonucunda, 5. üyesi 88, 16. Ceza Dairesi Başkanı 77, 8. Ceza Dairesi Üyesi 53, 14. Ceza Dairesi Başkanı 51 ve 11. Ceza Dairesi Başkanı 30, 3. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay 26 ve 2. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Akif Öndaş 15 oy aldı. 8 üyenin oyu geçersiz sayıldı, 7 üye oy kullanmadı.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇECEK
    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun kendi üyeleri içinden göstereceği adaylar arasından tarafından seçiliyor.

    İlk oylamada en çok oy alan 5 üye aday gösterilmiş sayılıyor. Seçimde böylelikle belirlenen Veli Dalgalı, Eyüp Yeşil, Alper Yükselen Bikirli, Bekir Şahin ve Ali İhsan Öztekin'in ismi sıralı liste halinde Cumhurbaşkanı 'a sunulacak. Erdoğan, 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçecek.

    Cumhurbaşkanı, sıralamaya ve aldıkları oya bakmadan sunulan beş adaydan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçebiliyor.

    Yeni seçilecek başsavcı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.

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