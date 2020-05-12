Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden videolu paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan paylaşımda, ''Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri haline getirme hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Koronavirüs salgını sonrası yeniden oluşacak küresel yönetim sisteminde Türkiye, inşallah hak ettiği yeri alacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ 10 ÜLKESİNDEN BİRİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, ''Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri haline getirme hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Koronavirüs salgını sonrası yeniden oluşacak küresel yönetim sisteminde Türkiye, inşallah hak ettiği yeri alacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından da bir dizi açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın kabine toplantısı açıklamalarından satır başları:

Artık yarısını geride bıraktığımız Ramazan-ı Şerifimizi bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Rabbimden Ramazan ayının bereketini, rahmetini üzerimizden eksik etmemesini diliyorum.

Önümüzdeki günlerde gizlenen leyle-i kadrinizi bir kez daha tebrik ediyorum. Elleri öpülesi tüm annelerimizin anneler gününü bir kez daha tebrik ediyorum. Hayatta pek çok şeyin ikamesi olabilir ama annenin ikamesi asla mümkün değildir.





Gönüllerini hoş tutmalıyız. Onlar hayatta iken gönüllerini almalarını, bizlerden razı olmalarını sağlamalıyız. Özellikle koronavirüs salgınlarında Batı ülkelerindeki en büyük dramlar maalesef bakım evlerinde yaşanmıştır.

Türkiye'de kamuya ait huzur evlerinde hayatlarını sürdüren 27 bin üzerimizdeki vatandaşımıza her türlü ihtimamı gösteriyoruz. En düşük emekli maaşını 1500 TL'ye çıkartarak yaşlılarımıza ilave destek sağladık. Sağlık hizmetlerimizden yaşlılarımızı öncelikle yararlandırıyoruz. Evde bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın bakımlarını evde sağlıyoruz.

5 milyon yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşımıza Vefa Sosyal Destek gruplarınca hizmet götürdük. Bu vatandaşlarımıza maske ve kolonya dağıtımına kadar pekçok hizmet verildi. Öğretmen, imam, polis, bekçi, jandarma başta olmak üzere 146 bin Vefa Sosyal Destek grubu kardeşimizin her birine milletim adına teşekkür ediyorum.

Ayrıca AK Parti, MHP, CHP ve diğer belediyelerde Vefa Sosyal Destek Yardımı'na örnek bir dayanışma sergilediler.





KAMPANYAYA 2 MİLYAR LİRA BAĞIŞ TOPLANDI

Biz Bize Yeteriz Kampanyamızda yaklaşık 2 milyar lirayı bulmuştur. Ramazan ayı sonu itibarıyla bitecek kampanyamıza bağışlarınızın sürmesini bekliyoruz.

Kırsal kesimdeki tarım ve hayvancılık işleriyle bağlantılı faaliyetlere zaten hiç ara vermemiştik. Hayvanlarını otlatmak için yaylalara çıkanların, arıcılıkla iştigal edenlerin, veterinerlerin, mevsimlik tarım işçilerin faaliyetlerini kolaylaştırdık. Şehirlerde yaşayanların evcil hayvanlarını gezdirebilmelerine, sokak hayvanlarını besleyebilmelerine imkan sağladık.

Ülkemizdeki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 Mart'tan 2 ay geçti. Salgının küresel düzeyde yeniden yapılanma arayışlarının kapılarını araladığı bir süreci yaşıyoruz. 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. İyileşen hasta sayımız toplam test sayımız katlanarak artıyor. Vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum.

Bu güzel tablo bize salgın sürecindeki bazı kısıtlamaları kontrollü şekilde azaltarak hayatı normale döndürmeye yönelik adımları atmaya başladık. Dünya ile birlikte ülkemizde de hayatımızı belirli kurallara riayet ettirerek devam ettirmek zorunda olduğumuz yeni bir döneme girdik.

Türkiye'nin aralarında olduğu bazı ülkeler salgını kontrol altına alırken bazı ülkelerde salgın tüm hızıyla sürüyor, bazılarında yeni başlıyor. Maske kullanım, fiziki mesafeyi koruma, temizliye riayete uygun yeni düzene girmemiz gerekene işaret ediyor bize bu tablo.

Vatandaşlarımız normalleşmeyi kesinlikle 10 Mart öncesi gibi algılamaması gerekiyor. Ülkemizde bugüne kadar salgın tehdidi sebebiyle 412 yerleşim yerini karantinaya almak zorunda kaldık. 300 karantina uygulaması sona erdi 112'sinde devam ediyor. Maske, fiziki mesafe, temizlik şartlarına uyulmadan biraraya gelen enfekte olaylarında zincirleme olarak yüzlerce, binlerce kişiye hastalık bulaştırabiliyor.





MASKESİZ ASLA DIŞARI ADIM ATMAYACAĞIZ

Zaruri bir işi olmadan dışarı çıkanlar, sokakta gereksiz kalabalıklar oluşturanlar virüsü kendi elleriyle besliyorlar. Bir kez daha altını çizmek gerekirse maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız. Sokakta, markette, işyerinde heryerde fiziki mesafeyi koruyacağız.

Kalabalık yerlerden olabildiği kadar uzak durup hayatı sadeleştireceğiz. Ellerimizi sık sık yıkayacağız. Dışarıdan eve döndüğümüzde kıyafetlerimiz dahil daha kapsamlı temizlik yapacağız.

Tamamen eski günlere geri dönmüyoruz sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Aldığımız tedbirleri, özellikle normalleşme adımlarını da gerektiğinde genişletecek, gerektiğinde sınırlandıracak şekilde dinamik bir şekilde yürüteceğiz.

Esnafımıza ve çalışanlarımıza ekmeklerini kazanabileceklerini evlerini geçindirebilecekleri şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Sanayici, iş dünyamıza şartlarını çevirebileceği alan açmanın gayreti içersindeyiz. 6 ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağ-Kur toplamı 40 milyar lirayı buldu.

Salgın sonrası siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden şekillenecek küresel sistemde ülkemizi daha avantajlı konuma getirmeyi hedefliyoruz. Süratle geliştirdiğimiz programlarla çalışma, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar başlıkları altında oluşturduğumuz sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceğiz.

Salgın sonrası siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden şekillenecek küresel sistemde ülkemizi daha avantajlı konuma getirmeyi hedefliyoruz. Süratle geliştirdiğimiz programlarla çalışma, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar başlıkları altında oluşturduğumuz sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceğiz.







20 YAŞ ALTINA MÜJDE

Çarşamba günü aynı saatlerde 0-15 yaş grubu çocuklarımız, Cuma günü 15-20 yaş grubu aynı imkanlardan faydalanacaktır. Bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda da sürdürmeyi planlıyoruz.



4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırınt, tatlıcı gibi işletmelerin 10.00-16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olmalarına imkan tanıyoruz.

9 İL İÇİN SEYAHAT YASAĞI KALKTI

9 ilimiz için daha şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını sona erdiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerimizdir.

Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, züccaciye ürünlerinin satıldığı yerler bugün itibarıyla faaliyete başladı. Bu işletmelerimizden maske, fiziki mesafe, temizlik başta olmak üzere belirlenen kurallara riayet ederek halkımıza hizmet vermelerini bekliyoruz.

Noterlerde nöbetçilik uygulamasını kaldırıp normal çalışma düzenine sağlıyoruz. 450 milyon cerrahi maskeyi, çeşitli yöntemlerle çalışanlarımıza ulaştırdık. Maske satışlarını normalleşme adımları çerçevesinde 1 lira üst sınırda serbest bıraktık.

BATI MERKEZLİ OPERASYONA SERT TEPKİ

Terör örgütlerini, Türkiye düşmanlarıyla maruf güçleri bizzat yuvalarında bozguna uğratmaya devam edeceğiz. Akdeniz, Kıbrıs, Ege'deki haklarımızı korumaya sürdüreceğiz. Meydanı FETÖ, PKK, Ermeni ve Rum lobilerinden şer güçlerinin hiçbirine bırakmayacağız. Yurt dışındaki finans kuruluşlarıyla ekonomimizi çökerteceğini sananları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.

Ellerini ovuşturarak ülkemizin dizlerinin üzerine çökmesini ve böylece sıranın kendilerine gelmesini bekleyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Demokrasi ve hukuk içinde milletimizden aradığı destekleri bulamayanların darbeden, dış yönetime kadar her türlü faşist yönteme sarılmamaları beyhudedir. 70 yıldır denedikleri şekilde kaos, terör, kriz, darbe, cunta, müdahaleden medet umanlara boşuna beklediklerini bir kez daha göstereceğiz.

Türkiye'nin terörle mücadelenin başarısız olduğunu, ekonomisinin çöktüğünü salgının tırmandığını görmek için adeta yanıp tutuşanlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Bizim hesaplaşma yerimiz sandıktır. Milli iradenin arkasından dolanmaya çalışanlar bir kez daha milletimizden hak ettikleri cevabı alacaklardır.

Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi hedefine ulaşmakta kararlıyız. Koronavirüs salgını sonrası yeniden oluşacak küresel yönetim sisteminde Türkiye inşallah hak ettiği yeri alacaktır.

Geçmişte uzun yıllar boyunca ülkemizin enerjisini ideolojik, etnik, mezhebi, meşrebi ayrışmalarla heba edenlere artık bu fırsatı vermeyeceğiz. Ekonomimize kurulan tuzakların özellikle gerisindeki sinsi amaçların gayet farkındayız.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik saldırıları da aynı kapsamda görüyoruz. Suriye ve Libya'daki gelişmelerde ülkemizi istedikleri gibi yıpratamayanların ekonomideki saldırılarında benzer bir gayret vardır.

Bir kez daha sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 12 Mayıs Hemşireler Günü vesilesiyle canla, başla çalışan çalışan tüm çalışanlarımıza saygılarımı sunuyorum. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun. Kalın sağlıcakla.