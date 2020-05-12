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    • 12.05.2020 17:29
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    Pendik'te 15 gün önce çıkan sonucu tedavi gören yaralı hayatını kaybetti

    Pendik'te 15 gün önce grafit üretimi yapılan atölyede meydana gelmişti. Kimyasal maddeler sonucu çıkan patlamada 1 çalışan yaralanarak tedavi altına alınmıştı. Yaralı 'dan dün acı haber geldi. 14 gün yoğun bakımda tedavi gören Karasu hayatını kaybetti. Cenazesi bugün defnedildi.

    Pendik'te çıkan patlama sonrası acı haber geldi

    Pendik'te 15 gün önce döküm atölyesinde kimyasal madde karıştırılan kazan patlamış, ile birlikte binanın duvarları yıkılırken, 1 çalışan yaralanmıştı. Yanık tedavisi gören (36) dün hayatını kaybetti.

    14 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

    Fevzi Çakmak Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde bulunan grafit üretimi yapılan bir atölyede 15 gün önce çalışma yapıldığı sırada kazanda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın duvarı tamamen sokak üzerine yıkılırken, burada çalışan 36 yaşındaki yaralandı. Karasu olay yerine gelen ambulansla önce Pendik hastanesine kaldırıldı. Fosfor yanığı olduğu tespit edilen Karasu, Kartal Lütfi Kırdar hastanesinde yanık tedavi merkezine sevk edildi. 14 gün yoğun bakımda kalan Karasu dün hayatını kaybetti. 'a gönderilen Mustafa Karasu'nun cenazesi bugün defnedildi.

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