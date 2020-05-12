Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.05.2020 19:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2020 20:14
    ABONE OL

    Son dakika: Bakan Soylu açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı , terör operasyonlarıyla ilgili hesabı Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha az önce etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Soylu açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanı , Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerden ikisinin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerin üçünün geçen hafta etkisiz hale getirildiğini anımsatarak, "Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi. Doğubeyazıt Hallaç bölgesindeki bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar." ifadelerini kullandı.




    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamayla da teröristlerin Ağrı Dağı bölgesinde, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait İHA tarafından tespit edildiği ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

    Bölgede, jandarma ve polis özel harekat birliklerince operasyonların devam ettiği kaydedildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Soylu açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri