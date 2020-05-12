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    • 12.05.2020 21:01
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    Son dakika: Bahçeli'den böbrek nakli yapılan 'a "geçmiş olsun" telefonu

    Son dakika haberine göre, Genel Başkanı , böbrek nakli yapılan 'u arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Tayfur'un, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin en sevdiği sanatçılar arasında olduğu ve klasik araçlarıyla yaptığı yolculuklarda da zaman zaman şarkılarını dinlediği biliniyor.

    Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a geçmiş olsun telefonu

    Genel Başkanı , böbrek nakli yapılan 'u arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

    MHP'den yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, Antalya'da özel bir hastanede oğlunun böbreği nakledilen Tayfur ile telefonda görüştü.

    Tayfur ile bir süre sohbet eden Bahçeli, sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti ve bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

    Tayfur'un, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin en sevdiği sanatçılar arasında olduğu ve klasik araçlarıyla yaptığı yolculuklarda da zaman zaman şarkılarını dinlediği biliniyor.

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