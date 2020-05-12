RAMAZAN İMSAKİYE
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Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda yeni gelişme! Ferdi Tayfur kaç yaşında?

Ferdi Tayfur'un doktorundan sağlık durumuna dair yeni açıklama geldi. Bir süredir diyaliz tedavisi gören usta sanatçı Ferdi Tayfur, böbrek nakli oldu. Oğlunun böbreğiyle ikinci hayatına başlayan Ferdi Tayfur kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? İşte Ferdi Tayfur'dan gelen son dakika haberi...

12.05.2020 11:04 - Son Güncelleme: 12.05.2020 11:32
Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda yeni gelişme! Ferdi Tayfur kaç yaşında?

Bir süredir diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur, böbrek nakli oldu. Antalya ameliyatı gerçekleştirilen Tayfur, oğlunun böbreğiyle ikinci hayatına başladı.

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Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda yeni gelişme! Ferdi Tayfur kaç yaşında?

Nekahet dönemini Antalya'da geçiren Tayfur, korunaklı bir evde yalnız kalıyor.

Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda yeni gelişme! Ferdi Tayfur kaç yaşında?

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tayfur'un ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Demirbaş, ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi:

Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda yeni gelişme! Ferdi Tayfur kaç yaşında?

"10 gün önce böbrek nakli yaptığımız ve beş gün önce taburcu ettiğimiz duayen sanatçımız Ferdi Tayfur'un sağlık durumu gayet iyi ve böbrek fonksiyonları normale dönmüştür."

Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda yeni gelişme! Ferdi Tayfur kaç yaşında?

FERDİ TAYFUR KAÇ YAŞINDA?

Ferdi Tayfur 1968 yılında Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapar ancak beklenen ilgiyi görmez. Akabinde yeniden Adana'ya dönen ve çiftlikteki işlerin başına geçen, diğer yandan müzik çalışmalarına devam eder ve üç yıl aranın ardından yaptığı Huzurum Kalmadı adlı plakı yayınlanır. 1973 yılında ise Görsev Plak adına yaptığı Kır Çiçekleri adlı 45'lik ile çıkış yakalar. Yine 1974 yılında yaptığı Bana Gerçekleri Söyle adlı 45'lik ile adını duyurur. 1975 yılında Elenor Plak'a transfer olur. Önce Bırak Şu Gurbeti, ardından Çeşme adlı şarkısı ile adını duyurur.

Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda yeni gelişme! Ferdi Tayfur kaç yaşında?

Besteler yaparak müzik kariyerinde ilerlediği yıllarda nikahlı olduğu Zeliha Hanım ile mütevazı bir törenle 1974 yılında evlenen Tayfur'un ilk plağı iyi satış yapmış ama ancak maddi sıkıntıları nedeniyle Elenor Plak'ın sahibi Atilla Alpsakarya'nın girişimiyle sanatçının bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek'e satılmış akabinde plakları art arda yayınlanan sanatçı asıl çıkışını "Çeşme" şarkısı ile yakalamış, 1977 yılında aynı isimle Necla Nazır ile başrolünde oynadığı ilk sinema filmi vizyona girmiştir. Filmi 12 milyon kişi izlemiştir.

Kasetlerin yanında konserler de verdi. 1993 yılında Gülhane Parkında verdiği konsere 200.000 kişi katılmıştır.

Zeliha Hanım ile ilk evliliğinden iki çocuğu, yaklaşık 30 yıldır birlikte yaşadığı 2007 yılında boşandığı sinema oyuncusu Necla Nazır'dan ses sanatçısı (Tuğçe Tayfur) bir kızı bulunuyor. 2010 yılında yeniden Zeliha Hanım ile evlenen sanatçının Ferdi Taha adında bir çocuğu vardır.

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