Afrika'daki çocuklara yardım etmek için "Africa Milele"nin gönüllüsü olarak gittiği Kenya'da 20 Kasım 2018'de kaçırılan ve 18 aylık esaretin ardından önceki gün Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) sayesinde özgürlüğüne kavuşan Silvia Romano, ülkesinde tartışılmaya devam ediyor.
İslamiyet'i seçen genç kadın, ardından Hz. Muhammed'in eşi Hz. Ayşe'nin ismini aldığını açıkladı.
İtalya basınından Türkiye ve Erdoğan'a yönelik övgüler geldi. 'Dan Insideover" isimli haber sitesinde çıkan yorumda "Silvia Romano'nun kaçırılmasının mutlu sonla bitmesi, gerçeğin etkili bir işaretidir. Şimdi bu bölgeler Türk nüfuzunun hüküm sürdüğü yerler. Bu her açıdan Erdoğan için zafer. Erdoğan kendini teyit eden, usta bir diplomasi, askeri strateji ve ittifaklar uzmanı lider" ifadeleri kullanıldı.
'Ayşe' ismini alan Romano'yu, ailesi karşıladı. 25 yaşındaki genç kız, kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.