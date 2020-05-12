



İtalya basınından Türkiye ve Erdoğan'a yönelik övgüler geldi. 'Dan Insideover" isimli haber sitesinde çıkan yorumda "Silvia Romano'nun kaçırılmasının mutlu sonla bitmesi, gerçeğin etkili bir işaretidir. Şimdi bu bölgeler Türk nüfuzunun hüküm sürdüğü yerler. Bu her açıdan Erdoğan için zafer. Erdoğan kendini teyit eden, usta bir diplomasi, askeri strateji ve ittifaklar uzmanı lider" ifadeleri kullanıldı.