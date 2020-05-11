







Merkezi havalandırma sistemleri dışında klima sistemleri kullanılmayacak. Havalandırma işlemi bina kullanımda değilken gece saatlerinde de sürdürülecek.

Havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrolleri ve değişimleri düzenli yapılacak, filtre değişimi sırasında AVM personeli N95/FFP2 maske, eldiven ve yüz siperliği kullanacak, çıkarılan filtre çift kat poşetlenmek suretiyle atılacak. Ayrıca klima santrallerinin normal temizlik periyotlarının kısaltılması da bu noktada önem taşıyacak, kirli hava çıkışının yapıldığı noktalarda insan geçişi engellenecek.

İŞ YERLERİNE YÖNELİK ÖNLEMLER

İş yeri girişinde ve kasalarda el antiseptiği bulundurulacak ve doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilecek. İş yerinde belirlenen sayıda müşteri olması halinde yeni müşteri girişini engellemek üzere giriş kapısının her iki tarafından tutturularak asılabilecek nitelikte basit kırmızı renkli kordon/şerit, plastik duba gibi materyallerin iş yerlerinde bulundurulması sağlanacak ya da iş yerlerince bu amaca hizmet edebilecek alternatif sistem kurulacak.

İş yeri dışında bekleyecek müşterilerin, sosyal mesafe kuralını koruması adına aralarında en az bir metre mesafe olacak şekilde zemin işaretlemesinin yapılması sağlanacak. AVM içinde bulunan iş yerleri kendi sektörleri ile ilgili yayımlanan, yayımlanacak kurallara da ayrıca uyacak. Müşterilere deneme kabini içinde maskelerini çıkarmamaları gerektiği hatırlatılacak.

DENEME KABİNLERİNİN KULLANIMI

Deneme kabinlerinin kullanılmaması esas olup ihtiyaç halinde her müşteri en fazla 10 dakika deneme kabinini kullanabilecek ve müşteri çıktıktan sonra kabin havalandırılacak, sık kullanılan yüzeyler uygun şekilde temizlenecek.

Gerekli havalandırmanın sağlanması için ikiden fazla olan iş yerlerindeki deneme kabinleri, "bir dolu bir boş kabin" kullanımı sağlanacak şekilde ve dönüşümlü kullanılacak.

Denenen ürünlere ultraviyole ışını uygulanması işleminin, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ile Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerince insan sağlığına zararlı etkileri olması nedeniyle önerilmemesi göz önünde bulundurulacak ve iş yerlerinde bu işlem kesinlikle uygulanmayacak.