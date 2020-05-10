



İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marina Sereni de LA7 kanalına yaptığı açıklamada, "Yerinin tespit edilmesi ve doğru zamanda harekete geçilmesi için bölgede bulunan Türk gizli servisiyle iş birliği olmuştur." dedi.

18 aylık esaretin ardından 8-9 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla kurtarılan Silvia Romano, öğle saatlerinde İtalyan devletine ait özel jetle başkent Roma'daki Ciampino Havaalanı'na geldi.



