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    • 11.05.2020 01:15
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    DHKP-C'li 'e ağıt yakan Ayşe Sarısu Pehlivan YARSAV’ın adayı çıktı

    DHKP-C sanığı olarak yargılandığı sırada örgüt talimatıyla açlık grevine başlayıp geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı hastanede ölen için destek tweetleri attığı ortaya çıkan Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan’ın 2014 yılında kapatılan YARSAV listesinden adayı olduğu ortaya çıktı. YARSAV Başkan Yardımcısı Oktay Aydın ’den 10 yıl ceza almıştı. İşte SABAH'tan Damla Kaya'nın özel haberinin detayları...

    O hakim YARSAV’ın HSYK adayı çıktı

    İstanbul 37. 'nde DHKP-C terör örgütü yöneticiliği suçundan yargılanan Grup Yorum mensubu , terör örgütünün talimatıyla başlattığı ölüm orucu sonucu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. İbrahim Gökçek'in cenazesini bahane eden DHKP-C'li militanlar gerek İstanbul Gazi Mahallesi'nde gerekse de Kayseri'de güvenlik güçlerine saldırmıştı.

    Terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna girip hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'e ilginç bir isimden destek gelmişti. İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan, İbrahim Gökçek ardından ağıt yakarcasına paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.



    Hâkim Pehlivan Twitter'daki hesabından Gökçek'in ardından "İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!" dedi. Yine aynı gün İbrahim Gökçek adına açılan hastagi etiketleyerek "Ölüm adın kalleş olsun" mesajını paylaştı. Aynı zamanda Yargıçlar Sendikası Başkanı da olan Pehlivan, 3 Mayıs günü ise #İbrahimGökçekYaşamalıdır hastagini etiketliyerek "türküler hiç kimseye zarar vermez" iletisini attı.



    Hakim Pehlivan ile ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı. 2014 yılında ile kapatılan YARSAV'ın adayı olduğu belirlendi. YARSAV, 15 Temmuz darbe girişimi ardından kapatılmıştı. YARSAV'ın Başkan Yardımcısı Oktay Aydın üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Aydın'ın Bylock kullanıcı olduğu belirlenmişti.



    Damla KAYA


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