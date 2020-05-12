Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: 4 gün evdeyiz

Erdoğan, 4 saat süren Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı:arihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 18-19 Mayıs günlerinde market, kasap, manav, fırın, tatlıcılar 10.00- 16.00 arasında olacak.

bir işi olmadan dışarı çıkanlar, sokakta gereksiz kalabalıklar oluşturanlar virüsü kendi elleriyle besliyorlar. Bir kez daha altını çizmek gerekirse maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız.şehir hastanemizin açılışını Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yle 21 Mayıs'ta yapacağız.ilimiz için daha şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını sona erdiriyoruz. Adana Mardin , Trabzon, Ordu Şanlıurfa ve Tekirdağ illerimizdir.çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk desteklenecektir. Çay toplamak için bahçelerine gideceklere E-Devlet'te özel izin bölümü açılacak.bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz.

Erdoğan, Batı kaynakları ekonomik saldırılardan medet umanlara da sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Yurt dışındaki finans kuruluşlarıyla ekonomimizi çökerteceğini sananları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz" dedi ve ekledi: Akdeniz, Kıbrıs, Ege'deki haklarımızı korumayı sürdüreceğiz. Meydanı FETÖ, PKK, Ermeni ve Rum lobilerinden şer güçlerinin hiçbirine bırakmayacağız.Başkan Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. İki lider Corona ile mücadelede iş birliğini değerlendirdi.