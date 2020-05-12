Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: 4 gün evdeyiz

Başkan Erdoğan, 4 saat süren Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı:
16-17-18-19 MAYIS tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 18-19 Mayıs günlerinde market, kasap, manav, fırın, tatlıcılar 10.00- 16.00 arasında olacak.
ZARURİ bir işi olmadan dışarı çıkanlar, sokakta gereksiz kalabalıklar oluşturanlar virüsü kendi elleriyle besliyorlar. Bir kez daha altını çizmek gerekirse maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız.
BAŞAKŞEHİR şehir hastanemizin açılışını Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yle 21 Mayıs'ta yapacağız.
9 ilimiz için daha şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını sona erdiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerimizdir.
YAŞ çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk desteklenecektir. Çay toplamak için bahçelerine gideceklere E-Devlet'te özel izin bölümü açılacak.
EMEKLİLERİMİZİN bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz.
HÜSRANA UĞRAYACAKLAR
Erdoğan, Batı kaynakları ekonomik saldırılardan medet umanlara da sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Yurt dışındaki finans kuruluşlarıyla ekonomimizi çökerteceğini sananları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz" dedi ve ekledi: Akdeniz, Kıbrıs, Ege'deki haklarımızı korumayı sürdüreceğiz. Meydanı FETÖ, PKK, Ermeni ve Rum lobilerinden şer güçlerinin hiçbirine bırakmayacağız.
Başkan Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. İki lider Corona ile mücadelede iş birliğini değerlendirdi.
16-17-18-19 MAYIS tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 18-19 Mayıs günlerinde market, kasap, manav, fırın, tatlıcılar 10.00- 16.00 arasında olacak.
ZARURİ bir işi olmadan dışarı çıkanlar, sokakta gereksiz kalabalıklar oluşturanlar virüsü kendi elleriyle besliyorlar. Bir kez daha altını çizmek gerekirse maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız.
BAŞAKŞEHİR şehir hastanemizin açılışını Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yle 21 Mayıs'ta yapacağız.
9 ilimiz için daha şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını sona erdiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerimizdir.
YAŞ çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk desteklenecektir. Çay toplamak için bahçelerine gideceklere E-Devlet'te özel izin bölümü açılacak.
EMEKLİLERİMİZİN bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz.
HÜSRANA UĞRAYACAKLAR
Erdoğan, Batı kaynakları ekonomik saldırılardan medet umanlara da sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Yurt dışındaki finans kuruluşlarıyla ekonomimizi çökerteceğini sananları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz" dedi ve ekledi: Akdeniz, Kıbrıs, Ege'deki haklarımızı korumayı sürdüreceğiz. Meydanı FETÖ, PKK, Ermeni ve Rum lobilerinden şer güçlerinin hiçbirine bırakmayacağız.
Başkan Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. İki lider Corona ile mücadelede iş birliğini değerlendirdi.