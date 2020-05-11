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    • 11.05.2020 08:32
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    Son dakika: ve Liberya'dan getirilen vatandaşı 'de yurda yerleştirildi

    Son dakika haberi... Yeni tip virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ile Liberya'dan Türkiye'ye getirilen vatandaşı 'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

    98 Türk vatandaşı karantinada!

    Tük Hava Yolları () uçağı ile İstanbul Havalimanı'na inen 240 kişiden 98'i sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından 4 otobüsle 'ye getirildi.

    (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kız yurduna getirilen Türk vatandaşları, yurt bahçesine girişte tekrar sağlık kontrolünden geçirildi.

    Valiz ve kişisel eşyaları da dezenfekte edilen vatandaşlar, ile Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelince yurda yerleştirildi.

    AFAD ve polis ekipleri de misafir edilecek vatandaşların girişi sırasında güvenlik önlemi aldı.

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