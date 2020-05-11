Düğün salonları ve oteller açıldı mı? Sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Birçok iş yerinin geçici olarak kapatılmasının ardından düğün hazırlıkları yapan vatandaşlar düğün salonlarının ve otellerin ne zaman faaliyete başlayacağını merakla arama motorlarından araştırmaya devam etmektedir. Yaz sezonun açılmasına kısa süre kala otellere talep merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle otellerde tedbirler alınacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı canlı yayında oteller hakkında değerlendirmelerde bulundu.Otellerin açılış tarihi araştırılmaya başlandı. İşte Oteller ne zaman açılacak? Otellerde her şey dahil kaldırıldı mı? Rezervasyon yapılıyor mu?
OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy CNN Türk canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:
Haziranda ufak ufak iç turizm ile başlayacağız. Haziran'da hava trafiği yavaş yavaş başlar. Uçuşlar temmuz sonuna kadar aşamalı açılabilir. Havalimanlarında test merkezleri kuruyoruz.
Bu sene için otellerin yüzde 50 -60'ını açabilirsek iyi bir dönem geçirmiş oluruz. Her şey dahil kalkacak diye bir şey yok. Otellerin spa merkezileri açık olacak.
(Konaklama fiyatlarında bir artış olacak mı?) Bu sene öncelik fiyat değil hareketi başlatmak olacaktır.
Kruvaziyer turizm sezon sonuna kayabilir.
DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kapalı alanda konser, düğün gibi etkinlikler başlayabilecek. Büyük katılımlı toplantılar da bazı tedbirler ile yapılmaya başlanabilecek. Düğün salonlarının eylülde açılacağı iddiası ile son günlerde konuşulmaya başlandı ancak henüz net bir açıklama yapılmış değil. Söz konusu yerlerde faaliyetlerin ne zaman tekrar başlayacağı henüz tam olarak bilinmiyor. Konuya dair ayrıntılar geldikçe ve resmi açıklamalar yapıldıkça haberlerimizde yer vereceğiz.
DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Bilim Kurulu üyesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı PROF. DR. ZAFER KURUGÖL, bir vatandaşın 'Bu süreç ne zamana kadar devam edecek? Temmuz başında düğünüm var, ertelemem gerekir mi?' sorusuna cevap verdi.
Prof. Dr. Zafer Kurugol'ün açıklamaları şu şekilde;
Bunu kesin olarak söylemek zor. Viral solunum yolu enfeksiyonları genelde yazın azalır ama bunun COVID-19 için geçerli olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Unutmayalım, 1918-19 yıllarında 50 milyon kişiyi öldüren 'İspanyol Gribi' ağustosta başlamıştı. Hepimiz heyecanla bu salgının sona ermesini bekliyoruz. Getirilen kısıtlamalar ve halkımızın özverisiyle büyük bir başarı elde ettik. Ancak temkinli davranmaya devam etmeli ve kısıtlamaları kaldırmayı acele etmeden bilimsel gerçeklere göre yapmalıyız. Yoksa birinciden çok daha büyük bir ikinci dalga olma ihtimali var. Örneğin Singapur önlemleri hızla gevşetince vaka sayıları 10'lardan bir anda binlerin üstüne çıktı. "İyileşen vaka sayısı, yeni vakadan fazlaysa düzelme başlamıştır" diye bir kavram ortaya atıldı.
Bu kısmen doğru olsa da iyileşen vaka sayısını saptama yöntemi önemli. Hastaneden taburcu olan her vaka iyileşmiş olarak kabul ediliyor, genellikle tekrar test yapılmıyor. Oysa Japonya ve Singapur gibi ülkeler semptomlar düzeldikten 14 gün sonra negatif çıkan vakayı iyileşmiş vaka olarak bildiriyor. "Salgın kontrol altına alındı" demek için en az 14 gün iyileşen vaka sayısının yeni vakadan fazla olması gerekir. Şu anda filyasyon esnasında pozitif hastanın etrafındaki semptomu olmayanlardan örnek alınıyor.
Hiçbir hastalık belirtisi göstermeyen kişilerin pozitiflik oranına bakarak ve haftada bir bu oranın azalmasını değerlendirerek karar vermek daha doğru bir yöntem olacaktır. Hiçbir hastalık belirtisi olmayanlar kişilerde pozitiflik oranı yüzde 5'in altına düşmüşse salgın tamamen bitmiştir diyebiliriz. Dolayısıyla şu an temmuz ayında düğün yapmanın çok olanaklı olduğunu düşünmüyorum. Ertelemek daha iyi olacaktır.
DÜĞÜNLERDE SOSYAL MESAFE TEDBİRLERİ
Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası, yasağın kalkmasının ardından gerçekleştirilecek düğünler için solanlarda uyulması gereken hijyen kurallarını üyeleriyle paylaştı. Salon işletmecileri, Corona Virüse yönelik tedbir kapsamında salonlarda kalabalık olarak gerçekleştirilen etkinliklerin halk sağlığını olumsuz etkilememesi için sosyal mesafe kuralını esas almayı planladı. Düğünlerdeki kalabalık 8 veya 10'ar kişilik masalar, pandemi sürecindeki kademeli normalleşme döneminde 4 kişiyle sınırlandırılacak. 600 kişilik salonlarda 200-250 konuğun yer alacağı düğün, nişan gibi özel etkinlikler yapılacak.
MASKE VE HİJYEN ŞARTI
İşletmecilerin planına göre, her davetli ateşi ölçülerek salona girecek. Salona maskesiz konuk girişine izin verilmeyecek, girişte de isteyene maske dağıtılacak. İşletmecilerin aldığı önlemler kapsamında salonlarda her düğün sonrası ve öncesinde dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Düğünde konuklara girişte el dezenfektanı ya da kolonya ikram edilip, salon içerisinde belirli aralıkta veya masalarda Corona Virüse karşı etkili hijyen maddeleri yer alacak. Düğünlerdeki meşrubat, kuru pasta veya yemek gibi ikramların servisi, dağıtımı sürecinde salon çalışanları hijyen kurallarına titizlikle uyacak. Hijyen eğitimi sertifikası bulunmayan garsonlar, düğün salonunda görev yapamayacak. Salonlarda havalandırma sistemi ile içerideki hava değişimi sağlanacak.