ABD'de Covid-19 ile bağlantılı olduğu düşünülen ve son haftalarda çeşitli ülkelerde görülen bir hastalık nedeniyle 3 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.
New York Valisi Andrew Cuomo, New York eyaletinde meydana gelen ölümlerin kan damarlarında inflamasyona ve muhtemelen bunun neticesinde kalp hastalıklarına yol açan "yeni bir sendromdan" kaynaklandığını duyurdu.
Çocuklardan ikisinin 8 yaşın altında olduğu kaydediliyor. Görülen bu üç ölümün virüsün gençlerde düşünüldüğünden daha zararlı olabileceği anlamına gelebileceğini belirten Cuomo, Cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Covid-19'un gençleri etkilemediğini düşünüyorduk. Artık durumun böyle olduğundan çok emin değiliz" dedi.
Cuomo, eyalet çapında sağlık çalışanlarının 73 benzer vakaya müdahale ettiklerini açıkladı.
İngiltere'de Nisan sonunda doktorlara 'acil' koduyla gönderilen bir uyarıda, çocuklar arasında son üç haftada koronavirüsle bağlantılı, yoğun bakımda tedavi gerektiren yeni bir hastalığın görülmeye başlamış olabileceği belirtilmişti.
ABD ve İngiltere'nin yanı sıra Fransa, İtalya, İspanya ve İsviçre'den de benzer vaka haberleri gelmişti. Cuomo, bu sendromun koronavirüsten mi kaynaklandığının henüz bilinmediğini ancak araştırıldığını söyledi.
TOKSİK ŞOK SENDROMU VE KAWASAKİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ
BBC Türkçe'de yer alan habere göre; İngiltere Pediatri Yoğun Bakım Vakfı tarafından doktorlara gönderilen uyarı ile gündeme gelen rahatsızlık için, "İngiltere'de çocuklar arasında Covid-19'la bağlantılı bir inflamatuar sendromu ya da henüz ne olduğu tespit edilemeyen yeni bir bulaşıcı patojenin görülmeye başlaması kaygı yaratmıştır" denilmişti.
Gelen haberlere göre yeni hastalıkta ağır Covid-19'un yanı sıra toksik şok sendromu ve atipik Kawasaki Hastalığı belirtileri görülüyor.
Kawasaki Hastalığı'nda kalbe giden kan damarları da dahil olmak üzere damarlarda inflamasyon gelişiyor ve nadir durumlarda kan akışını engelleyerek ölümcül olabiliyor.
Doktorlara gönderilen uyarıda çocuklarda karın ağrısı, mide-bağırsak sorunlarıyla kardiyak inflamasyonu görüldüğüne dikkat çekilerek bu belirtileri gösterenlerin derhal hastaneye sevk edilmesi istendi.
KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR? YENİ BİR SALGIN MI?
Dünya corona virüs ile mücadele ederken İngiltere, Fransa ile Belçika'nın da yer aldığı bir dizi ülkede rastlanan kawasaki hastalığına benzer bir sendromun, yeni tip koronavirüs kaynaklı olmasından büyük endişe ediliyor...
İşte bu hastalıkla ilgili olarak merak edilen tüm detaylar!
KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR?
Kawasaki hastalığı, ilk olarak 1967 yılında Tomisaku Kawasaki tarafından "Mukokütanöz lenf nodu sendromu" adı ile tanımlanmıştır. Kawasaki hastalığı veya mukokutanöz lenf nodu sendromu, arterlerde, damarlarda ve kılcal damarlarda iltihaplanmaya neden olan bir hastalıktır. Çocuklarda kalp hastalığının en yaygın nedenidir. Çoğu durumda tedaviden birkaç gün sonra ciddi bir sorun olmadan iyileşir, birçok çocukta herhangi bir kalıcı hasara neden olmaz. Nüksler (tekrar) nadir olarak görülür. Hastalık en sık Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Uzakdoğu ülkelerinde özellikle de Japonya'da görülmektedir.
KAWASAKİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?
İlk aşama
- Üç günden uzun süren yüksek ateş
- Akıntı olmadan gözlerde ortaya çıkan kızarıklık
- Göğüsten bacağa kadar yayılan deride, kasıklarda ve genital bölgede kızarıklık
- El ve ayaklarda şişlik ve kızarıklık
- Özellikle boyunda büyümüş lenf bezleri
- Tahriş olmuş boğaz, ağız ve dudaklar
- Şişik ve parlak kırmızı dil (çilek görünümünde)
Bu süre zarfında kalp problemleri de ortaya çıkabilir.
İkinci aşama
- Eklem ağrısı
- İshal
- Kusma
- Karın ağrısı
- El ve ayak derisinin soyulması
- Safra kesesinin genişlemesi
- Geçici işitme kaybı
Üçüncü aşama
Hastalığın üçüncü aşamasında, komplikasyon gelişmedikçe belirtiler ve semptomlar yavaşça kaybolur. Çocukların eski enerjilerine kavuşabilmeleri ve normal görünmesi sekiz hafta kadar sürebilir.
Çocuğunuz bu semptomlardan herhangi birini gösteriyorsa doktorunuzu arayın. 1 yaşından küçük veya 5 yaşından büyük çocukların eksik semptom gösterme olasılığı daha yüksektir. Bu çocuklar; kalp hastalığı komplikasyonları riski yüksek olan Kawasaki hastalığı vakalarının yüzde 25'ini oluşturmaktadır.
KAWASAKİ HASTALIĞININ KORONAVİRÜSLE İLİŞKİSİ VAR MI?
Çocuklarda kalp ve damarları etkileyen ve aralarından İngiltere, Fransa ile Belçika'nın da yer aldığı bir dizi ülkede görülen yeni bir sendromun, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı olmasından endişe ediliyor.
Ancak henüz konuya dair resmi bir sonuç bulunmuyor.