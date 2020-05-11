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    • 11.05.2020 Gazete
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    Prof. Dr. : Aşı geliştirilemezse epey hastayla karşılaşabiliriz

    Coronavirüs üyesi Prof. Dr. , “Aşı geliştirilemezse gelecek sene de epey hastayla karşılaşabiliriz” dedi.

    Aşı gerekli!
    Coronavirüs kabusu sürüyor. Tam dünyada bilim insanları salgın için aşı çalışmaları yapıyor. Koronavirüs üyesi Prof. Dr. , kitle bağışıklığının sağlanması için toplumun yüzde 75'inin virüsle karşılaşması gerektiğini söyledi. Tufan, "Şu ana kadar son 100 yıl içinde yaşanmış büyük pandemilere bakıldığında 1918 pandemisi, 1919'da; 1957 pandemisi de 1958'de görülmüştür. Bir sonraki yıl bağışıklığı olmayan ve henüz virüsle karşılaşmamış olan kitle karşılaştığında gerçekten yüksek sayılarda yine istenmeyen sonuçlar görülmüştür. Dolayısıyla aşı geliştirilmediği takdirde gelecek sene için de epeyce hasta ile karşılaşmamız olası" dedi.





    İKİNCİ DALGA EKİM KASIM'DA
    A Haber'de canlı yayına katılan Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "gevşersek ara dalgalar gelir" uyarısında bulundu. İkinci dalganın ise Ekim - Kasım aylarında olacağını açıkladı.


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