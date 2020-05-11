Coronavirüs nedeniyle okullar kapatıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamalarda bulundu: "Bizim için 1 Haziran hedef. Hayatın normalleşmesini istiyoruz. Bilimin bir yol göstericiliği var. Bilim kesinlikle açılamaz derse okulların açılması Eylül'e kalır. Ya da kısmı kısmı açılmalar olabilir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı İçişleri bakanlığı hep beraber karar alıyoruz.Bizim bazı illerimiz de hiç vaka yok. Bazı illerimiz de çok vaka var. Hangi illerde durum nedir diye bir çalışmamız var. Taşıyıcılık faktörü üzerinden de bakmak lazım. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız."
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI
Bakan Selçuk, atama bekleyen 20 bin öğretmenin, okul açıldığında göreve başlayacaklarını belirtti.
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI
Bakan Selçuk, atama bekleyen 20 bin öğretmenin, okul açıldığında göreve başlayacaklarını belirtti.