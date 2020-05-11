Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    : İllere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız

    , ’nin bazı illerinde Coronavirüs’e rastlanmadığını belirtti. , “İllere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız” dedi.

    İllere göre açılım!
    Coronavirüs nedeniyle okullar kapatıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamalarda bulundu: "Bizim için 1 Haziran hedef. Hayatın normalleşmesini istiyoruz. Bilimin bir yol göstericiliği var. Bilim kesinlikle açılamaz derse okulların açılması Eylül'e kalır. Ya da kısmı kısmı açılmalar olabilir. liderliğinde İçişleri bakanlığı hep beraber karar alıyoruz.Bizim bazı illerimiz de hiç vaka yok. Bazı illerimiz de çok vaka var. Hangi illerde durum nedir diye bir çalışmamız var. Taşıyıcılık faktörü üzerinden de bakmak lazım. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız."



    20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI
    , atama bekleyen 20 bin öğretmenin, okul açıldığında göreve başlayacaklarını belirtti.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum



    Haberler Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: İllere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri