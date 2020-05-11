VİRÜS AMERİKA VE AVRUPA'YI VURDU

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka ve ölüm rakamlarını açıkladı. Virüsten en çok etkilenen bölgeler Amerika ve Avrupa oldu. İşte rakamlar;

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Afrika: 57.860 vaka

En fazla vakayı bildiren beş ülke: Güney Afrika: 8.895, Mısır: 8.476, Fas: 5.711, Cezayir: 5.369, Gana: 4.012

Asya: 629.193 vaka

En fazla vakayı bildiren beş ülke: Türkiye: 135.569, İran: 104.691, Çin: 83.976, Hindistan: 59.662, Suudi Arabistan: 35.432

Amerika: 1.690.681 vaka

En fazla vakayı bildiren beş ülke ABD: 1.283.929, Brezilya: 145.328, Kanada: 66.434, Peru: 61.847, Meksika: 31.522

Avrupa: 1.511.902 vaka

En çok vakayı bildiren beş ülke İspanya: 222.857, İtalya: 217.185, İngiltere: 211.364, Rusya: 187.859, Almanya: 168.551

Okyanusya: 8.326 vaka

En fazla vakayı bildiren beş ülke Avustralya: 6.914, Yeni Zelanda: 1.142, Guam: 151, Fransız Polinezyası: 60, Fiji: 18

Diğer: Japonya'da uluslararası bir nakliyeden 696 vaka bildirilmiştir.