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    • 11.05.2020 09:42
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    Kısıtlamanın ardından 'da da yoğunluk yaşandı

    Son dakika haberi... Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde lular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı. Vatandaşların, sefer yapan araçların azlığı nedeniyle dakikalarca durakta araç beklediği görüldü.



    Corona Virüsle mücadele kapsamında İstanbul'unda aralarında bulunduğu 24 ilde iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

    Gece 00.00 itibariyle biten yasağın ardından sabah saatlerinde İstanbullular evlerinden çıkarak yollara düştü.



    İstanbul'da haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların maske ve eldivenlerini takarak yolculuk ettiği görüldü.



    Özel halk otobüsleri koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, otobüse binemeyen vatandaşların bir sonraki otobüsü beklediği görüldü.



    Sögütlüçeşme metrobüs durağı ile Kadıköy otobüs duraklarında bekleyenlerin sayısının artması dikkat çekti.

    Haberler Güncel Kısıtlamanın ardından İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı
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