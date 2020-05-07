RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul'da toplu taşımada yine aynı görüntü! İBB sefer sayısını arttırmıyor, sosyal mesafe hiçe sayılıyor

Koronavirüs salgını ile mücadele Türkiye genelinde sürerken, İstanbul'da ise toplu taşıma araçlarından gelen görüntüler "bu kadarına da pes" dedirtti. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı yolculuklarda neredeyse ayakta duracak yer bile kalmazken, İBB tarafından sefer sayılarının arttırılmaması tepki çekti.

07.05.2020 12:17 - Son Güncelleme: 07.05.2020 12:24
İstanbul'da toplu taşımada yine aynı görüntü! İBB sefer sayısını arttırmıyor, sosyal mesafe hiçe sayılıyor

Koronavirüs tehlikesi sürerken İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında bu sabah yoğunluk dikkat çekti.

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İstanbul'da toplu taşımada yine aynı görüntü! İBB sefer sayısını arttırmıyor, sosyal mesafe hiçe sayılıyor

Koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda uygulanmaya çalışılan 'seyrek oturma' düzeni sürdürülürken sabah ve akşam saatlerinde bazı hatlarda yoğunluk görülüyor. Bu sabah Beylikdüzü'nden gelen metrobüse Avcılar'dan saat 07.00 sıralarında binilerek Merter'e kadar metrobüs ile buradan da otogara kadar metro ile yolculuk sırasında yoğunluk dikkat çekti.

İstanbul'da toplu taşımada yine aynı görüntü! İBB sefer sayısını arttırmıyor, sosyal mesafe hiçe sayılıyor

KİRAZLI-YENİKAPI HATTI ÇOK YOĞUN
Beylikdüzü'nden gelen metrobüste genelgeye uygun olarak iki yolcu koltuğundan biri boş bırakılırken, ayakta bulunan 14 yolcuya ek olarak, Avcılar'dan 3 yolcu daha bindi.

İstanbul'da toplu taşımada yine aynı görüntü! İBB sefer sayısını arttırmıyor, sosyal mesafe hiçe sayılıyor

Ayakta yolculuk yapan yolcuların sayısı Merter'e kadar inen ve binenlere rağmen 18 oldu. Atatürk Havalimanı'ndan gelerek Yenikapı yönüne giden metroda otogara kadar ayakta yolcular olmasına rağmen, buradan Kirazlı yönüne giden ve ters yöndeki Kirazlı-Yenikapı hatlarında da yoğunluk olduğu görüldü.

İstanbul'da toplu taşımada yine aynı görüntü! İBB sefer sayısını arttırmıyor, sosyal mesafe hiçe sayılıyor

Özellikle kapı önlerinde 'Sosyal mesafe'ye uyulmadığı göze çarparken, Yenikapı yönündeki yolculukta ayakta yolcu sayısı koronavirüs günleri öncesini aratmadı.

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