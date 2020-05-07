İstanbul'da toplu taşımada yine aynı görüntü! İBB sefer sayısını arttırmıyor, sosyal mesafe hiçe sayılıyor
Koronavirüs salgını ile mücadele Türkiye genelinde sürerken, İstanbul'da ise toplu taşıma araçlarından gelen görüntüler "bu kadarına da pes" dedirtti. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı yolculuklarda neredeyse ayakta duracak yer bile kalmazken, İBB tarafından sefer sayılarının arttırılmaması tepki çekti.
07.05.2020 12:17
- Son Güncelleme: 07.05.2020 12:24
Koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda uygulanmaya çalışılan 'seyrek oturma' düzeni sürdürülürken sabah ve akşam saatlerinde bazı hatlarda yoğunluk görülüyor. Bu sabah Beylikdüzü'nden gelen metrobüse Avcılar'dan saat 07.00 sıralarında binilerek Merter'e kadar metrobüs ile buradan da otogara kadar metro ile yolculuk sırasında yoğunluk dikkat çekti.
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