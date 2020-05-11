SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER GELMİŞTİ

Görevdeki bir hakim olmasına rağmen DHKP-C sanığına destek mesajları atan, Ayşe Sarısu Pehlivan'a sosyal medyadan tepki gösterildi.

HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın Twitter hesabını mesajına etiketleyen Aziz Deniz isimli sosyal medya kullanıcısı şunları yazdı: Olmadı hâkime hanım. T.C yasaları sizlere emanet iken, siz DHKP-C üyesi bir şahsı nasıl översiniz? Savcı Selim Kiraz'ı kim öldürmüştü? Derhal Türk milletinden özür dileyin ya da istifa edin!"

İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu inceleme başlattı.