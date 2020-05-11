Ayşe Sarısu Pehlivan kimdir? Geçtiğimiz hafta ölüm orucuna son veren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan ise İbrahim Gökçek hakkında paylaşımlarda bulundu. Birçok kişi Ayşe Sarısu Pehlivan'ın kim olduğunu merakla araştırmaktadır. Peki, Ayşe Sarısu Pehlivan kimdir? İzmir Karşıyaka Hakimi sosyal medyada ne paylaştı?
AĞIT YAKAN PAYLAŞIMLAR
Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberine göre; Terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna girip hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'e ilginç bir isimden destek geldi. İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan, İbrahim Gökçek ardından ağıt yakarcasına paylaşımlarda bulundu.
Hâkim Pehlivan Twitter'daki hesabından Gökçek'e destek mesajları paylaştı. Pehlivan Gökçek'in ardından "İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!" dedi.
Yine aynı gün İbrahim Gökçek adına açılan hastagi etiketleyerek "Ölüm adın kalleş olsun" mesajını paylaştı. Aynı zamanda Yargıçlar Sendikası Başkanı da olan Pehlivan, 3 Mayıs günü ise #İbrahimGökçekYaşamalıdır hastagini etiketliyerek "türküler hiç kimseye zarar vermez" iletisini atmıştı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER GELMİŞTİ
Görevdeki bir hakim olmasına rağmen DHKP-C sanığına destek mesajları atan, Ayşe Sarısu Pehlivan'a sosyal medyadan tepki gösterildi.
HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın Twitter hesabını mesajına etiketleyen Aziz Deniz isimli sosyal medya kullanıcısı şunları yazdı: Olmadı hâkime hanım. T.C yasaları sizlere emanet iken, siz DHKP-C üyesi bir şahsı nasıl översiniz? Savcı Selim Kiraz'ı kim öldürmüştü? Derhal Türk milletinden özür dileyin ya da istifa edin!"
İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu inceleme başlattı.
İSTİFA EDİN
HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın Twitter hesabını mesajına etiketleyen Aziz Deniz isimli sosyal medya kullanıcısı şunları yazdı: Olmadı hâkime hanım. T.C yasaları sizlere emanet iken, siz DHKP-C üyesi bir şahsı nasıl översiniz? Savcı Selim Kiraz'ı kim öldürmüştü? Derhal Türk milletinden özür dileyin ya da istifa edin!