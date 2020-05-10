Adnan Oktar Suç Örgütü soruşturması ve davası kapsamında 13 Şubat günü İstanbul Kadıköy'de yakalanan mürit Turgut Aksu, örgüt üyeliği kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aksu'nun ikametinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce el konulan dijital materyallerinde çocukların kullanıldığı müstehcen yayınlar tespit edildi. Tespit üzerine olay İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edildi. Savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda Turgut Aksu hakkında, 'Çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurma' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

14 YAŞINDAKİ EVLATLIĞA SUÇU ATTI

Adnan Oktar örgütü davasında tutuklu bulunan Aksu, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Suça ilişkin ifade veren Aksu, 'Halen Adnan Oktar davasından tutukluyum, ben sürekli Türkiye'deyim, tutuklanmadan önce İstanbul'daydım, benim İstanbul'da yerim yoktu. Ben kazağımı giyerken doğruca elinde silah aniden odaya biri girdi ben geriye sendeledim, çık çık dolaba mı gireceksin dedi, beni orada yakaladılar, ve bu bahse konu CD ler 11 temmuz 2018 tarihinde bulunan 85 yaşındaki annemin kaldığı Caddebostan adresindeki yerde bulunmuştur. Benim akrabamın erkek 14 buçuk yaşında evlatlığı var, amcamın evlatlığıymış, amcamda ölünce iki üç aylığına annemin evinde kalmıştır, gene bu eve baskın yapılmış yazın, anama ait zilyet eşyalarıyla bu çocuğa ait cdler alınmış' dedi.

DAVA SÜRÜYOR

Suça konu davada müstehcen CD eylemi bulundurma dolayısıyla tutuklu bulunan Aksu'nun tutukluluğunun sonlandırılmasına, karar verildi. Dava, devam ediyor.

Dilek YAMAN/SABAH