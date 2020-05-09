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    ’de skandal bitmiyor! İl Başkanı yardım değil kliniğinin reklamını yaptı

    ’nin İl Başkanlığı’nda yardım skandalı patlak verdi. İl Başkanı ’nın, koronavirüs sürecinde ihtiyaç sahiplerine yardım için CHP’lilerden ve hayırseverlerden toplanan bağışları, kendi işyerinin reklamının ve kartvizitinin yer aldığı zarflarla dağıttığı ortaya çıktı.

    Yardım değil kliniğinin reklamını yaptı!

    İstanbul'da yardım kolilerinin içine Aleviliği ayrı din gibi gösteren, halkı sokaklara dökmeyi özendiren broşürler sıkıştırıp dağıtan 'nin bir skandalı da 'ta ortaya çıktı.

    YARDIM ZARFLARINA KLİNİK KARTVİZİTİ
    İl Başkanı 'nın, koronavirüs sürecinde ihtiyaç sahiplerine yardım için CHP'lilerden ve hayırseverlerden toplanan bağışları, kendi işyerinin reklamının ve kartvizitinin yer aldığı zarflarla dağıttığı öğrenildi.

    CHP Uşak İl Başkanı Op. Dr. Ali Karaoba, yardımların dağıtıldığı zarflara ortağı Bilim Tıp Merkezinin reklamını ve ticari kartvizitini koydu.

    CHP'LİLER KAZAN KALDIRDI
    Karaoba'nın CHP'lilerden yardım amaçlı topladığı bağışları dağıtırken kendi ticari menfaati ve reklamı için kullanmasına Uşak'ta büyük tepki gösterildiği öğrenildi.

    ÖZGÜR ÖZEL'E YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR
    Yardım adı altında kendi kliniğinin reklamını yapıp skandala imza atan Karaoba'nın son günlerde darbe çığırtkanlığı yaparak gündeme gelen CHP Grup Başkanvekili 'e yakın olduğu biliniyor.

    Özel'in darbe imalarına tepki yağarken Karaoba'nın CHP Uşak İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından Özel'e destek mesajları da attığı görüldü.

    TAKVİM. COM.TR

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