Ordu'da, geçen yıl evinin bulunduğu binanın girişinde Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) annesi Güfer Özdemir, Anneler Günü'ne buruk giriyor. Kızının her Anneler Günü'nde kendisine özel kahvaltı hazırladığını anlatan Özdemir, "Özel günleri çok güzel takip ederdi. Hiç kaçırmazdı. Bana sarılmasını çok özledim" dedi.
Ceren Özdemir, henüz 20 yaşındaydı. Korkunç bir cinayete kurban gitti.
Ceren Özdemir, henüz 20 yaşındaydı. Korkunç bir cinayete kurban gitti.