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    • 10.05.2020 Gazete
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    'in annesi: ’nde bana kahvaltı sürprizi yapardı

    Hunharca katledilen üniversiteli ’in annesi, ‘’ne buruk girdi... Kızının her Anneler Günü'nde kendisine özel kahvaltı hazırladığını anlatan Özdemir, "Özel günleri çok güzel takip ederdi. Hiç kaçırmazdı. Bana sarılmasını çok özledim" dedi.

    Kahvaltı hazırlardı!
    Ordu'da, geçen yıl evinin bulunduğu binanın girişinde Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) annesi Güfer Özdemir, 'ne buruk giriyor. Kızının her Anneler Günü'nde kendisine özel kahvaltı hazırladığını anlatan Özdemir, "Özel günleri çok güzel takip ederdi. Hiç kaçırmazdı. Bana sarılmasını çok özledim" dedi.



    , henüz 20 yaşındaydı. Korkunç bir cinayete kurban gitti.
    Haberler Güncel Ceren Özdemir'in annesi: Anneler Günü’nde bana kahvaltı sürprizi yapardı
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