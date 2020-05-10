Hırsızlık şüphelisi: Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?

Antalya'da Mehmet K. (28), birlikte yaşadığı Bahar D. (25) ile bir market zincirinin şubesinde masaüstünde bulunan telefonu çalıp kayıplara karıştı. Yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen çiftten Bahar D., polislere "Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?" diye sordu.
PİŞMANİM!
SİVAS'TA önceki gün 40 yıllık eşi Münevver Arbaç'ı (59) tabancayla vurarak öldüren Fevzi Arbaç (65) adliyeye sevk edildi. Fevzi Arbaç, adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilere, "Kavga ettik öldürdüm, pişmanım" dedi.
HAVA SALDIRISI
ANTALYA'DA trafik yoğunluğunu görüntülemek için havalanan drone, kargaların saldırısına uğradı. Çevredeki ağaçlarda yuvalanan kargalar, yavrularını korumak için tehdit olarak düşündükleri cihaza üzerine pike yaparak saldırdı. Yırtıcı kuş sandıkları drone'u uzaklaştırmaya çalışan kargalar, insansız hava aracının çevresinde hızla döndü
3 MİLYON LİRA DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 138 bin lira devretti. 5 bilenler 6 bin 442'şer lira, 4 bilenler 91'er lira, 3 bilenler ise 12'şer lira kazandı.
MERMİ MANYAĞI!
ADANA'DA, vatandaşların beslediği sokak köpeklerini sopayla dövdüğü öne sürülen bir apartmanın güvenlik görevlisi, kendisine tepki gösteren kadın hayvanseveri, "Hepsini mermi manyağı yapacağım, ben deliyim. Siz de gelirseniz size de kurşun gelebilir. Git emniyete bildir" diyerek, tehdit etti.
DAYAKTAN KAÇTI!
CORONAVIRÜS tedbirleri kapsamında Bursa'da da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri Zakir E.'yi (17) durdurdu. Genç, babasından şiddet gördüğünü öne sürerek, "Babam beni fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım. Eve gitmeyeceğim asla" dedi.