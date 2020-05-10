Hırsızlık şüphelisi: Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?





3 MİLYON LİRA DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 138 bin lira devretti. 5 bilenler 6 bin 442'şer lira, 4 bilenler 91'er lira, 3 bilenler ise 12'şer lira kazandı.



MERMİ MANYAĞI!

ADANA'DA, vatandaşların beslediği sokak köpeklerini sopayla dövdüğü öne sürülen bir apartmanın güvenlik görevlisi, kendisine tepki gösteren kadın hayvanseveri, "Hepsini mermi manyağı yapacağım, ben deliyim. Siz de gelirseniz size de kurşun gelebilir. Git emniyete bildir" diyerek, tehdit etti.





DAYAKTAN KAÇTI!

CORONAVIRÜS tedbirleri kapsamında Bursa'da da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri Zakir E.'yi (17) durdurdu. Genç, babasından şiddet gördüğünü öne sürerek, "Babam beni fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım. Eve gitmeyeceğim asla" dedi.