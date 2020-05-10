Corona salgınında, kontrollü normalleşme dönemine girildi. Bu kapsamda AVM, kuaför ve berberlerin yarından itibaren açılmasına karar verildi. Sağlık Bakanlığı, AVM'ler ve taksi duraklarında alınacak Corona önlemlerine değindi:
3 SAATİ GEÇMESİN
Müşterilerin, AVM ziyaretinin 3 saatten uzun olmaması istenecek.
Konser ve gösteri gibi toplu etkinlikler düzenlenmeyecek.
Tuvalet alanlarına giriş kapılarının elle tutularak açılması engellenecek.
Merkezi havalandırma sistemleri dışındaki klima sistemleri kullanılmayacak. Gece boyu havalandırma çalışacak.
Deneme kabinleri mümkün olduğu kadar kullanılmayacak, kullanılırsa içeride kalma süresi 10 dakikayı geçmeyecek.
Denenen ürünlere Ultraviyole ışınları uygulanacak.
KOLONYA ZORUNLU
Ticari taksilere aynı anda 3 kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek.
Araçta her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde alkol bazlı el antiseptiği veya yüzde 70'lik alkol içeren kolonya bulundurulacak. Müşteriye ikram edilecek.
Klima sistemi havalandırması, dışarıdan temiz havanın içeriye alınması şeklinde olacak.
Pencereler uygun olan her fırsatta açılarak taksinin iç havasının temizlenmesi sağlanacak.
Genel iç temizlik günde en az 6 saatte bir olmak üzere su ve deterjan ile yapılacak.
3 SAATİ GEÇMESİN
Müşterilerin, AVM ziyaretinin 3 saatten uzun olmaması istenecek.
Konser ve gösteri gibi toplu etkinlikler düzenlenmeyecek.
Tuvalet alanlarına giriş kapılarının elle tutularak açılması engellenecek.
Merkezi havalandırma sistemleri dışındaki klima sistemleri kullanılmayacak. Gece boyu havalandırma çalışacak.
Deneme kabinleri mümkün olduğu kadar kullanılmayacak, kullanılırsa içeride kalma süresi 10 dakikayı geçmeyecek.
Denenen ürünlere Ultraviyole ışınları uygulanacak.
KOLONYA ZORUNLU
Ticari taksilere aynı anda 3 kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek.
Araçta her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde alkol bazlı el antiseptiği veya yüzde 70'lik alkol içeren kolonya bulundurulacak. Müşteriye ikram edilecek.
Klima sistemi havalandırması, dışarıdan temiz havanın içeriye alınması şeklinde olacak.
Pencereler uygun olan her fırsatta açılarak taksinin iç havasının temizlenmesi sağlanacak.
Genel iç temizlik günde en az 6 saatte bir olmak üzere su ve deterjan ile yapılacak.