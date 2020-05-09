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    • 09.05.2020 15:57
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    Son dakika: Taksim'de tan pişkin sözler: “Bana ceza işlemez ama siz yine de cezanızı yazın”

    ’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maskesiz gezen 3 şahısa toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildi. lardan biri, “Bana ceza işlemez ama siz yine de cezanızı yazın” ifadelerini kullandı.

    Ceza yiyen şahıstan küstah sözler: Bana ceza işlemez
    Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararına ilişkin denetimler yapılmaya devam ediyor. 'da kurallara uymayan ve maskesiz sokağa çıkan 3 şahısa toplam 9 bin 450 lira ceza kesildi. lardan biri, "Bana ceza işlemez ama siz yine de cezanızı yazın" ifadelerini kullandı.



    POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
    Polis memuruyla tartışan şahıs, ters kelepçe yapılarak Taksim götürüldü. Kelepçelenen şahısın üzerinde kimlik ve pasaport çıkmadı.
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    Haberler Güncel Son dakika: Taksim'de ceza kesilen şahıstan pişkin sözler: “Bana ceza işlemez ama siz yine de cezanızı yazın”
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