Kumar baskınından kaçan Gelecek Partili Yıldırım'ın kolunun kırılma sebebi hala açıklanamadı!

Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, polisin kumar baskınından kaçarken kolunu kırdığı ortaya çıkmıştı. Hüseyin Yıldırım'a "Kumar Oynamak ve Yer Temin Etmek" ve "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" suçları işlediği gerekçesiyle 4 bin 375 TL para cezası kesildi. Hüseyin Yıldırım'ın, kumar baskınından sonra kırılan koluyla kamuoyuna çıktı.







YILDIRIM, "KUMAR OYNANAN EVE ÇAY İÇMEK İÇİN GİTTİM" DEDİ AMA KOLUNUN NEDEN KIRILDIĞINI AÇIKLAMADI

Hüseyin Yıldırım, kumar baskınının olduğu eve gittiğini kabul etmiş ve "Bahse konu olay gecesi muhasebesine baktığım bir mükellefim tarafından çay içmek üzere esnaf arkadaşlarından da bulunduğu bir eve davet edildim. Saat 02.30 sularında davet edildiğim yere intikal ettim. Çay içtiğimiz sırada emniyet güçleri kapıya gelerek işlem yapmak istediler" demişti.





Hüseyin Yıldırım, polis baskınından kaçtığı sırada kolunun neden kırıldığına ilişkin hiçbir açıklamada bulunmamıştı.

FERAMUZ ÜSTÜN, YILDIRIM'A SAHİP ÇIKTI ANCAK KOLUNU NASIL KIRILDIĞINI AÇIKLAMADI!

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Feramuz Üstün de; Hüseyin Yıldırım'a sahip çıkmıştı.

Üstün, 3 Mayıs 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "Geçmişte Zaman Gazetesi birine bir iftirayı haber yapardı, sonra bütün FETÖ'cüler o haberi kaynak gösterip algı oluştururdu. Aynen havuz medyasının Çanakkale il başkanımız Hüseyin Yıldırım beye yaptığı gibi" iddiasında bulundu.

Feramuz Üstün; Hüseyin Yıldırım'ın kumar oynanan mekanda neden bulunduğunu ve polis baskınından kaçarken Yıldırım'ın kolunu nasıl kırdığını açıklamadı.

1 MAYIS SAAT:02.40'DA BASKIN YAPILDI

Çanakkale'nin Çan ilçesinde polisin 1 Mayıs tarihinde bir eve kumar baskın yaptı.

Çan'da bir ihbarı değerlendiren Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İbrahim Bodur Caddesi üzerindeki bir apartman dairesine baskın düzenledi. 1 Mayıs saat:02.40'da gerçekleşen baskında; evde kurulan masalarda kumar oynayan 9 kişi suçüstü yakalandı. Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın, baskın sırasında kaçarken kolunu kırdığı öğrenildi.





9 KİŞİYE 39 BİN 375 TL İDARİ PARA CEZASI!

Aralarında Hüseyin Yıldırım'ın da bulunduğu 9 kişinin; "Kumar Oynamak ve Yer Temin Etmek" ve "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" suçları işlediği gerekçesiyle haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

1593 Sayılı Umumi Hifzısıhha Kanunu'na muhalefet etmekten 3 bin 150 TL; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kumar Oynamak ve Oynatmaktan bin 225 olmak üzere 4 bin 375 TL toplamda ise 9 kişiye 39 bin 375 TL idari para cezası kesildi.

Söz konusu kişilerin, kahvenin üst katında bulunan evi kumarhaneye çevirmek suretiyle koronavirüs tedbirlerini de hiçe saydıkları ifade edildi.

KENAN KIRAN - SABAH