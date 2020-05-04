Çanakkale Çan'da önceki gün polis, kumar oynanan bir eve sahur vakti baskın düzenledi. 9 kişiye 'kumar oynamak' ve 'Coronavirüs tedbirlere uymamak'tan toplam 39 bin 375 TL ceza kesti. Kumar oynayanların arasından bulunduğu iddia edilen Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Çay içtiğimiz sırada emniyet güçleri kapıya gelerek işlem yapmak istediler. Orada tutulan tutanakta da açıkça ifade ettiğim gibi ne öncesinde ne de olay günü kumar oynamış değilim" dedi.