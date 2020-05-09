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    • 09.05.2020 09:45
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    İGDAŞ'ın fatura kazığına bir tepki daha! "Yönetimin beceriksizliği"

    'nin iştirakı olan İGDAŞ'taki fatura skandalıyla ilgili İBB Grup Başkanvekili da açıklamalarda bulundu. Göksü, İBB'nin 'li yönetimine tepki gösterirken, "Yüksek faturalar her ne sebeple olursa olsun yönetimin beceriksizliğidir." dedi.

    İGDAŞ'ın fatura kazığına bir tepki daha

    İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı , İstanbul'da son günlerde özellikle doğalgaz faturaları konusunda yaşanan tartışmanın, 'yi yönetenlerin beceriksizliğini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

    Göksu, "Ulaşımda ve diğer konularda olduğu gibi doğalgaz faturasını okumada bile acizlik yaşayan bir yönetimle karşı karşıyayız. Aylık okunması gereken saatler 40 gün, 50 gün, hatta 2 aylık gibi uzun süreli okumalara çıkmıştır. Yoksa bu tarz bir okuma şekli yüksek fatura yazmak için bir kılıf mı? Ya da başlattıkları 'askıda fatura' ödemesini bu kabarık faturalarla mı gerçekleştiriyorlar? Ödenemeyen faturaları böyle mi tahsil ediyorlar anlamak mümkün değil. Vatandaşın büyük tepkisini çeken bu yüksek faturalar her ne sebeple olursa olsun yönetimin beceriksizliğidir." dedi.

    Kenan Kıran/Sabah

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