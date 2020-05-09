Anneler günü bugün mü? 2020 Anneler günü ne zaman? Soruları şu sıralarda en fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. Annelerimiz hayatımızda yer alan en önemli ve değerli varlıklardır. Her zaman üzimizde hakkı olan ve hakları hiç bir zaman ödenmeyecek olan güzel anneleriniz için güzel bir içerik hazırladık. İşte anneler gününde anneye söylenecek sözler... Anneler Günü her sene Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Bu sene Türkiye'de de 10 Mayıs Pazar 2020′de Anneler Günü kutlanacak. Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.
ANNELER GÜNÜ BUGÜN MÜ NE ZAMAN?
Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Bu sene Türkiye'de de 10 Mayıs Pazar 2020′de Anneler Günü kutlanacak.
ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER
Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;
1) Buket Çicek
2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)
3) Küçük Ev Aletleri
4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları
5) Giyim Eşyası
6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)
7) Fotoğraf Çerçevesi
8) Duvar Saati
9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)
ANNELER GÜNÜNDE ANNEYE SÖYLENECEK SÖZLER
1."Bir babanın çocukları için yapabileceği en önemli şey annelerini sevmektir." Theodore Hesburgh
2."Evrim gerçekten işe yarasaydı, annelerin nasıl olur da sadece iki eli olurdu?" Milton Berle
3."Tam gün annelik, maaşlı en yüksek işlerden biridir… Çünkü ödeme saf sevgidir." Mildred Vermont
4.Ve unutmayın ki her başarılı kadının arkasında bir kirli çamaşır sepeti vardır.
5."Anneler çocuklarının ellerini kısa bir süre tutarlar, ama kalpleri sonsuza dek tutar."
6."Anne olduğunuzda düşüncelerinizde asla yalnız değilsiniz, bir anne daima bir kez kendisi için ve bir kez de çocuğu için iki kez düşünmek zorundadır." Sophia Loren
7."Annene baktığım zaman anladım, hiç tanımayacağım saf sevgiye bakıyorsun." Mitch Albom
8.Bir anne çocuğu söylemese bile ne demek istediğini anlar.
9."Anne sevgisi normal insanın imkansızı yapmasını sağlayan yakıttır." Marion C. Garretty
10."Bir annenin kolları herkesten daha huzur vericidir." Diana, Galler Prensesi
11."Kusursuz bir anne olmak ve iyi biri olmak için milyonlarca yol yok." Jill Churcill
12."Sahip olduğum veya umduğum her şeyi, MELEK anneme borçluyum." Abraham Lincoln
13.Bir anne senin ilk arkadaşın, en iyi arkadaşın ve daima arkadaşındır.
14."Annelik: Bütün sevgi orada başlar ve orada biter." Robert Browning
15."Annem benim en büyük öğretmenimdi, merhametli, sevgi dolu ve korkusuz bir öğretmen. Sevgi bir çiçek kadar güzelse, o zaman annem sevginin o güzel çiçeğidir." Stevie Wonder
16."Annemin dualarını hatırlıyorum ve her zaman beni takip ettiler. Bütün hayatım boyunca bana sarıldılar." Abraham Lincoln
17."Annem yürüyen bir mucizedir." Leonardo Dicaprio
18."Çocuklar bir annenin hayat çapalarıdır." Sophocles
19."Annelerin çoğu içgüdüsel filozoflardır." Harriet Beecher Stowe
20."Kadın haklarıyla ilgili en büyük şey bir anne olmaktır." Lin Yutang
21."Anne, tüm acı ve endişelerimizi yatırdığımız bankaydı." T. Dewitt Talmage
22."'Çalışan anne' ifadesi gereksizdir." Jane Sellman
23."Ağlamak için en iyi yer bir annenin kolları üzerindedir." Jodi Picoult
24."Annelik kolay değil. Eğer kolay olsaydı, babalar bunu yapardı." Dorothy, Altın Kızlar
25."Kabul, hoşgörü, cesaret, merhamet. Bunlar annemin bana öğrettiği şeyler." Lady Gaga
26."Eğer üç yaşında bir kız çocuğu olan bir anne olarak bir şey öğrendiysem, başka birinin çocuğunu yetiştirme biçimini yargılamamayı öğrendim.Herkes elinden geleni yapıyor. Bir anne olmak zor." Maggie Gyllenhall
27."Ben annemin hayatımdaki en büyük tek rol modeli olduğunu söyleyebilirim, ancak bu terim onu onun için kullandığım zaman yeterince kapsayacak gibi görünmüyor. O benim hayatımın sevgisiydi." Mindy Kaling
28."Annem her zaman duygusal barometrem ve benim rehberim oldu. Gerçekten her şeye yardım eden bir kadına sahip olduğum için şanslıydım." Emma Stone
29."Annelik: kalbi patlatan, mutluluk histerisidir." Olivia Wilde
30."Annemin ince, küçük bir bedeni vardı, ama büyük bir kalbi vardı." Mark Twain
31."Annenin kalbi çocuğun okuludur." Henry Ward Beecher
32."Anneler geleceği düşünebilir – çünkü çocuklarını doğururlar." Maxim Gorky
33."Anne olmadan önce, çocuk yetiştirme konusunda yüz teorim vardı. Şimdi yedi çocuğum var ve yalnızca bir teori var: onları seviyorum, özellikle de en azından sevilmek hak ettiğinde." Kate Samperi
34."Bir annenin öpücüğü kadar samimi bir şey yoktur." Saleem Sharma
35."Herhalde annelikten daha büyük bir kahramanlık düşünemiyorum." Lance Conrad, Yaratılış Ücreti
36.Bütün anneler işçi annelerdir.
ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.
Ah dağılsam dizine, uyusam doymaksızın, sabah olmasa gece kaçmaktan dermansızım, sür beni gül yüzüne ki, sende kalsın sızım. Ağlıyor musun anne gidiyor hayırsızım. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!
Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
Beni başkası ağlatırken derdime derman olan o, başkası bırakırken her an yeniden sahip çıkan o. Seni seviyorum anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.
ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ
Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.
Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı.
Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.
Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.