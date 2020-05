Anneler günü bugün mü? 2020 Anneler günü ne zaman? Soruları şu sıralarda en fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. Annelerimiz hayatımızda yer alan en önemli ve değerli varlıklardır. Her zaman üzimizde hakkı olan ve hakları hiç bir zaman ödenmeyecek olan güzel anneleriniz için güzel bir içerik hazırladık. İşte anneler gününde anneye söylenecek sözler... Anneler Günü her sene Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Bu sene Türkiye'de de 10 Mayıs Pazar 2020′de Anneler Günü kutlanacak. Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.