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    DHKP-C'lilerden Gaziosmanpaşa’da polise tuğlalı saldırı

    DHKP-C’nin sözde sorumlusu ile 2019 yılında gizli bölmede yakalanan Grup Yorum üyesi , ölüm orucunun 323. Günü ölüm orucunu bırakmıştı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Gökçek’in cenazesi ’daki ’ne götürüldü. Ancak terör örgütü DHKP-C mensupları Emniyet güçlerine tuğla atarak saldırdı. İşte SABAH'tan 'nın haberinin detayları...

    Polisin kafasına tuğla!

    DHKP-C'nin sözde sorumlusu ile 2019 yılında gizli bölmede yakalanan Grup Yorum üyesi , yakalandıktan sonra cezaevinde terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucuna başlamıştı. Hastaneye tedavi altına alındıktan sonra ölüm orucunu 323. gününde hastanede hayatını kaybetti.

    DHKP-C'LİLER POLİSE TUĞLA ATTILAR
    Gökçek'in cenazesi Mahallesi'ndeki bir 'ne götürüldü. Ancak DHKP-C terör örgütü cenazeyi istismar edip polisi hedef aldı. 'nde tedbir alan Emniyet güçlerinin başına tuğla attı. Bu görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Terör örgütü DHKP-C mensuplarının cenaze törenini terör propagandasına çevirmek istemesi dikkat çekti.

    DAMLA KAYA / SABAH

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