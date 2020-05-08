DHKP-C'lilerden Gaziosmanpaşa’da polise tuğlalı saldırı

DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu ile 2019 yılında gizli bölmede yakalanan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, yakalandıktan sonra cezaevinde terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucuna başlamıştı. Hastaneye tedavi altına alındıktan sonra ölüm orucunu 323. gününde hastanede hayatını kaybetti.

DHKP-C'LİLER POLİSE TUĞLA ATTILAR

Gökçek'in cenazesi İstanbul Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir Cem Evi'ne götürüldü. Ancak DHKP-C terör örgütü cenazeyi istismar edip polisi hedef aldı. Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde tedbir alan Emniyet güçlerinin başına tuğla attı. Bu görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Terör örgütü DHKP-C mensuplarının cenaze törenini terör propagandasına çevirmek istemesi dikkat çekti.

DAMLA KAYA / SABAH