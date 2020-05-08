



Açılış öncesinde Bakan Akar, MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'den yeni fişek hattı ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Başarılı çalışmalardan dolayı emeği geçenleri kutlayarak yerli ve milli olarak yapılan çalışmaların önemine değinen Akar, Türkiye'de sanayi ve teknoloji alanlarında önemli gelişmelerin yaşandığını belirtti.

Bu çalışmaların savunma sanayisine de yansıdığını dile getiren Akar, "Savunma sanayisi çerçevesinde yaptığımız çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, desteği, teşvikiyle çok ciddi bir ivme kazandı ve çok şükür savunma sanayisindeki yerli ve millilik oranları yüzde 70'lere dayandı. Bunların hiçbirini yeterli bulmuyoruz. Çalışmalarımızı artan hız ve tempoda sürdüreceğiz ve çok daha ileri seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.