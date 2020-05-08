ABD'nin Seattle kentindeki Washington Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, Kovid-19'un mevsimsel gripten daha öldürücü olduğunu tespit etti.
Washington Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi'nde profesör olan Anirban Basu'nun yaptığı araştırmaya göre; yeni tip koronavirüs gripten çok daha öldürücü.
YÜZDE 1,3 DAHA ÖLÜMCÜL
Kamuya açık veriler üzerinden yapılan araştırmaya göre; ABD'de Kovid-19'un ölüm oranı mevsimsel gripten yüzde 1,3 daha fazla. Mevsimsel gribin öldürme oranının yüzde 0,1 olduğuna dikkat çeken Basu, genel olarak Kovid-19'un daha ölümcül olduğunu açıkladı.
Bölge olarak bakıldığında ülkede Kovid-19'a bağlı sebeplerle yaşamını yitiren insanların yoğun olduğu New York şehrini hesaplamaya almayan bilim insanları, "New York'ta vaka ve ölüm sayısı çok hızlı değişiyordu" açıklamasını yaptı.
KORONA VİRÜSÜNÜN GÜN GÜN BELİRTİLERİ NELER?
1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
5. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.
6. gün: Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir.
7. gün: Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün: Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
9. gün: Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.