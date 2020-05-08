Aydın sokağa çıkma yasağı var mı? Aydın yarın 9-10 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Aydın yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Aydın sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kovid-19 tedbirleri kapsamında, salgının yayılmasının engellenmesi için iller genelinde sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. 9-10 Mayıs hafta sonunda da birçok il yasak kapsamında olacak. Ancak bu sefer daha önce 31 olan il sayısı 24'e düşürüldü. Yasağın olup olmadığı merak edilen illerden birisi de Aydın oldu. Peki, Aydın yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İşte yanıtı!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN İLLER

Genelgeyle, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.