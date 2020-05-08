Muğla sokağa çıkma yasağı var mı? Muğla sokağa çıkma yasağı kararı olup olmadığı merak ediliyor. 9-10 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin 24 ilini kapsayan bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kapsamında vatandaşlar bu hafta sonunu da evlerinde geçirecek. Daha önceki alınan kararlarda ise il sayısı 31 olarak belirlenmişti. Yani bu hafta sonu 7 ilde sokağa çıkma yasağı olmayacak. Peki, Muğla'da yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN İLLER

Genelgeyle, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.