Mersin ve Hatay'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 9-10 Mayıs sokağa çıkmak yasak mı?

Mersin ve Hatay'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı tarafından bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak illere genelge gönderildi. Bazı illerde sokağa çıkma yasağı uygulamasına hafta sonu devam kararı alınırken bazı illerde ise sokağa çıkma yasağı bu hafta olmayacak. Bu kapsamda Hatay ve Mersin illerinde yaşayanlar Hatay ve Mersin hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt arıyor. İşte 9-10 Mayıs'ta yasak olan iller

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN İLLER

Genelgeyle, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.