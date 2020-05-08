Amasra'nın, denizi tepeden gören ve " Ağlayan Ağaç" mevkisi olarak bilinen yerde, iftardan sonra buluşan Belediye Başkanı ve arkadaşlarının yüksek ses ile müzik dinlemeleri ve mübarek Ramazan ayında alkol alemi yapmaları, ilçe sakinleri tarafından şikayete neden oldu.

Şikâyet üzerine, " Ağlayan Ağaç" mevkiine giden Amasra Emniyet mensuplarının, alkol içen ve Koranavirüs tedbirlerine muhalefet eden, aralarında Belediye Başkanı Recai Çakır"ın da bulunduğu gurubu 3 ayrı kez ikaz ettikten sonra olay yerinden dağıldıkları öğrenildi.

KORANAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYMAYAN KİŞİLERE CEZAİ İŞLEM YAPILMAMASI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Aralarında CHP'li Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın da bulunduğu, kişilere polisin 3 kez gittiği halde cezai işlem uygulamaması tartışma konusu oldu. Bartın Valiliğinin konu ile ilgili soruşturma başlattığı, görevini ihmal eden Amasra ilçesi Emniyet Müdürü ile 2 polis memuru hakkında " Görevini ihmal" nedeni ile soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Batı Karadeniz Bölgesinin gözde turizm beldesi olan, Amasra'da Ramazan ayında yaşanan içki alemi, Bartın'da Gazetecilik Yapan Ahmet Oktay'ın " Son Dakika" başlığı ile verdiği haber ile ortaya çıktı.

Belediye Başkanı Recai Çakır, her hangi yazılı ve sözlü açıklama yapmazken, yapılan paylaşımın altına gazeteci Ahmet Oktay'ı suçlayan bir not yazarak, "mahkemede hesaplaşacağız" demekle yetindi.

VALİLİK, AMASRA'DAKİ OLAYLAR ÜZERİNE MÜFETTİŞ İSTEDİ

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın alkol aldığı ve cezai işlem yapıldığı yönündeki iddialar sonrasında, ilginç gelişmeler yaşandı. Çakır'ın isminin karıştığı olayda işlem yapmadığı ve zabıt tutanağı hazırlamadığı iddia edilen iki polis memuru hakkında işlem başlatılırken, Amasra İlçe Emniyet Amiri Tuncer Topal da merkeze alındı. Ayrıca Bartın Valiliği konu ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep etti.

Haber merkezimize ulaşan iddialarla ilgili olarak yapılan haberlerin ardından ilginç gelişmeler yaşanmaya başlandı. İddialara göre Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve arkadaşlarının alkol aldığı yönünde haber yapılmış, Amasra Belediye Başkanı Çakır da iddiaları yalanlamıştı. Bunun üzerine Bartın Valiliği konu hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş görevlendirilmesini talep etti.

İHMAL Mİ VAR?

Yapılan araştırmalarda ise konu ilginç boyutlara ulaştı. İddialara göre, Amasra İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı polis ekiplerinin, alkol alan bazı kişiler olduğu yönünde ihbar aldığı, ihbarın alınmasının ardından polislerin belirtilen yere ulaştığı, ancak zabıt tutulmadığı Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın da aynı yerde olduğu ifade edildi.

İLÇE EMNİYET AMİRİ MERKEZE ALINDI, İKİ POLİS HAKKINDA İNCELEME

Haberlerin ardından Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, yapılan haber üzerine durumu yalanlamış ve hakkında asılsız iddialar yapıldığını, konu ile ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından yapılan araştırmalar sonucunda Bartın Valiliği işlem yapmayan iki polis hakkında işlem başlatılırken, Amasra İlçe Emniyet Amiri Tuncer Topal ise olay sonrasında merkeze alındı. Bu gelişmeler üzerine haberlerin yalan olduğunu iddia eden CHP'li Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır. hukuki süreç başlatacağını iddia etti.

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