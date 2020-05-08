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    • Güncel
    • 08.05.2020 Gazete
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    22 günlük Kovid-19 yendi

    22 günlük , Coronavirüs’ü yendi. Doktorlar “minik demir yürek” dedi. Henüz 40'ı bile çıkmayan küçük yavru, bir mucizeye imza attı. 22 günlükken hastalığı atlattı. Mücadelesiyle doktorları hayran bıraktı.

    'Efe'rin çocuk
    'da sağlıkçı Burak Sarı, Corona'ya yakalandı. Eşi Kübra, kızı Zeynep ve yeni doğan oğlu de virüs kaptı.
    Henüz 40'ı bile çıkmayan küçük yavru, bir mucizeye imza attı. 22 günlükken hastalığı atlattı. Mücadelesiyle doktorları hayran bıraktı.




    Sarı ailesinin tüm bireyleri aynı anda hastalandı.


    Gül KİREKLO
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