İstanbul'da sağlıkçı Burak Sarı, Corona'ya yakalandı. Eşi Kübra, kızı Zeynep ve yeni doğan oğlu Muhammed Efe de virüs kaptı.
Henüz 40'ı bile çıkmayan küçük yavru, bir mucizeye imza attı. 22 günlükken hastalığı atlattı. Mücadelesiyle doktorları hayran bıraktı.
Sarı ailesinin tüm bireyleri aynı anda hastalandı.
Gül KİREKLO
Henüz 40'ı bile çıkmayan küçük yavru, bir mucizeye imza attı. 22 günlükken hastalığı atlattı. Mücadelesiyle doktorları hayran bıraktı.
Sarı ailesinin tüm bireyleri aynı anda hastalandı.
Gül KİREKLO