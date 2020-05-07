Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki milyonluk kaçak villasında hukuku hiçe sayarak gerçekleştirdiği usulsüzlükler Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede tüm ayrıntılarıyla ortaya çıktı.

TAKVİM'in ulaştığı inceleme raporuna göre Yılmaz Özdil'e ait ve eşi Hülya Özdil adına kayıtlı villada "Tadilatlı Yapı Ruhsatı", "Yapı Kullanım İzin Belgesi" ve "Onaylı Mimari Projeye" aykırı izinsiz ve kaçak bölümler bulunuyor. Özdil'in İmar Kanununu delik deşik ederek yaptığı kaçak yapılar sebebiyle villanın yapı kayıt belgesi iptal edildi.

Ayrıca elektrik - su ve doğalgaz bağlantılarının kesilmesine karar verildi. Özdil hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Skandalı örtbas etmek için "2+1 mütevazı bir ev" yalanını söyleyen Özdil'in hukuksuz olarak inşa ettiği 310 metrekarelik kaçak villasında spor salonu olarak kullandığı bir bölümün de olduğu belirlendi.

İşte Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Özdil'in yalanlarını tek tek çürüten çarpıcı raporunun ayrıntıları:

KAÇAK TERAS

Binanın deniz cephesinde bulunan iki parçalı teras birleştirilerek büyütüldü. İki yan cephede A-E aksı boyunca devam ettirildi. Yapı Kayıt Belgesinde "45,5 metrekare balkon ilavesi" olarak beyan edilen zemin kattaki teras 71.41 metrekare olarak ölçüldü. Ayrıca onaylı mimari projede boyluk olarak gösterilen 3-3 aksı binaya dahil edildi, üst tabliyesi atıldı.

SPOR SALONU YAPTIRMIŞ

Onaylı mimari projede bulunmayan C-E aksı sırasında bodrum kat inşa edildi. Kaçak bodrum katının spor salonu kullanıldığı beyan edildi. Bodrum katın zemin kat inşasından sonra yapılması teknik açıdan mümkün olmadığından mimari projenin bodrum katın varlığına rağmen bu şekilde onaylandığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan müfettiş değerlendirmesi istendi.

PROJE DIŞINA ÇIKTI

Onaylı mimari projede tek katlı, iki bağımsız bölüm olarak gösterilen yapının kullanım amacı ofis olarak belirtildi. Oysa bodrum ve zemin olarak kullanıldığı görüldü. Proje dışına çıkılarak parselin yol cephesinde müştemilat, jeneratör odası ve depo yapıldı. Bu yapıların Yapı Kullanım İzin Belgesi alındıktan sonra inşa edildiği tespit edildi.

SUÇ DUYURUSU

-Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu tarafından söz konusu izinsiz ve kaçak yapılara ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda villanın yapı kayıt belgesinin İmarı Kanununun ilgili maddeleri gereği ücret iadesi yapılmadan iptaline karar verildi. Komisyon ayrıca TCK'nun 206.maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına, yapının altyapı hizmetlerinden (elektrik-su-doğalgaz) yararlandırılmamasına ve mer-i mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimlerde bulunulmasını kararlaştırdı.

Zafer Şahin/Takvim