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    Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan maske sosyal mesafe uyarısı

    Son dakika haberine göre sitesi Twitter hesabından, maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

    Bakan Koca'dan maske sosyal mesafe uyarısı
    sitesi Twitter hesabından, maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.



    KİMİN VİRÜS TAŞIDIĞINI BİLEMEZSİNİZ
    Videolu paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın. #riskigörün" ifadelerine yer verdi.

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