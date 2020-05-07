Düğünler ne zaman serbest olacak sorusu evlilik için gün sayan binlerce gencin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından AVM, kuaför ve berberlerin açılacağı tarihi vatandaşlara duyurmuştu. Ayrıca Başkan Erdoğan normalleşme planlarını da açıklayarak bu takvimin Mayıs-Haziran ve Temmuz aylarında aşama aşama yapılacağı bilgisini paylaşmıştı. Açıklamaların ardından gözler düğün salonlarının ne zaman açılacağına çevrildi.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Evlilik için gün sayan gençlerin yanıt aradığı Düğün salonları ne zaman açılacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Düğün salonlarının bir süre daha kapalı kalacağı tahmin ediliyor. Ancak normalleşme planına göre ilerleyen tarihlerde düğün salonları hakkında açıklama yapılması bekleniyor.