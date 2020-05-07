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    : ’deki nda 9’uncu Türk-Rus icra edildi

    haberi... Milli : 'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9'uncu Türk-Rus icra edildi.

    M4 Karayolunda 9’uncu devriye

    Milli (MSB), 'deki M4 kara yolunda 9'uncu Türk-Rus nin icra edildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Mutabakatı çerçevesinde, 'deki nda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara si icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: İdlib’deki M4 Karayolunda 9’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
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