Darüşşafaka giriş sınavı ertelendi mi? Darüşşafaka sınavı tarihi, ne zaman yapılacak?

DARÜŞŞAFAKA SINAVI ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olması

Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması

2008 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

Beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun olması

DARÜŞŞAFAKA SINAVI'NA BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve "ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge" (Okul karnesi kabul edilmez.)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

Başvuru formu (doldurulmuş)