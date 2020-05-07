Darüşşafaka giriş sınavı ertelendi mi? Darüşşafaka sınavı tarihi, ne zaman yapılacak?

Darüşşafaka giriş sınavı ertelendi mi? Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüsü birçok kişinin ölümüne sebep oldu. Virüsün Türkiye'de de görülmesi ile birçok iş yeri, cami ve okullar kapatılırken, çoğu sınavda ertelendi. Vatandaşlar Darüşşafaka giriş sınavının ertelenip ertelenmediğini merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, Darüşşafaka giriş sınavı ertelendi mi? Darüşşafaka sınavı ne zaman yapılacak?
DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI ERTELENDİ Mİ?
Gelen son dakika bilgisine göre; Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2020 yılı sınavı, Covid-19 salgını nedeniyle bir ay ertelendi. Yeni sınav tarihi 28 Haziran 2020 olarak açıklandı.
Darüşşafaka Sınavı'na başvurmak için gerekenler nelerdir?
- T.C. vatandaşı olması
- Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması
- Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması
- 2009 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)
- 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması
- Beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun olması
- Yukarıdaki koşulların tümünü taşıyan adaylar, sınav kaydı için başvurabilirler.
Darüşşafaka Sınavı'na başvurmak için gerekli belgeler:
- Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve "ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge" (Okul karnesi kabul edilmez.)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)
- Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı
- Başvuru Formu (doldurulmuş)
-Kişisel Verilerin Korunma Kanunu kapsamında aydınlatma metni ve aday öğrenci muvafakatnamesi (imzalanmış olarak)
Aday kaydı için başvurular ONLINE ya da elden Darüşşafaka Ortaokulu'na (Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak 34457 Sarıyer / İSTANBUL) yapılabilir.
Başvuru için gerekli belgelerinin Darüşşafaka Ortaokulu'na elden ya da postayla ulaştırılması zorunludur.
DARÜŞŞAFAKA SINAVI ŞARTLARI NELER?
T.C. vatandaşı olması
Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması
Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması
2008 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması
Beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun olması
DARÜŞŞAFAKA SINAVI'NA BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve "ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge" (Okul karnesi kabul edilmez.)
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)
Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı
Başvuru formu (doldurulmuş)
DARÜŞŞAFAKA NEDİR?
Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 1863 yılından bu yana "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla varlığını sürdürüyor.
"Şefkat yuvası" anlamına gelen Darüşşafaka, günümüzde babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklarımızı on yaşındayken ailelerinden emanet alıyor; onlara uluslararası standartlarda eğitim fırsatı sunuyor ve düşünen, sorgulayan, özgüvenli, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde lider bireyler olarak yetiştiriyor. Bugün ülkemizin dört bir yanından, sınavla seçilen 1.000'e yakın öğrenci, İstanbul Maslak'taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda, ortaokul 1. sınıftan liseyi bitirinceye kadar sekiz yıl süreyle tam burslu, yatılı, kolej eğitimi görüyor. Cemiyet, üniversiteyi kazanan mezunlarına da burs desteğini sürdürüyor.