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    : Bakanlık açıkladı: Hava destekli operasyonda 3 etkisiz hale getirildi

    haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kırsalında jandarma özel harekat birliklerinin hava destekli operasyonunda 3 etkisiz hale getirildi.

    Bakanlık açıkladı: PKK'ya 'hava destekli' darbe!
    İçişleri Bakanlığı'nca 'da jandarma özel harekat ekiplerinin düzenlediği hava destekli operasyonda, 3 in etkisiz hale getirildiği açıklandı.



    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.


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