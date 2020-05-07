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    • 07.05.2020 10:01
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    Camilerde ne zaman kılınacak? İşte o tarih...

    Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanan AK Parti MYK toplantısında salgını sonrası normalleşme adımları ele alındı. Bu kapsamda camilerde ilk topluca kılınacak için de tarih belirlendi.

    Camilerde cuma namazı ne zaman kılınacak?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısında normalleşme adımları ele alındı. Normalleşmenin ikinci aşamasında kafe ve restoranlar belirli kısıtlamalarla açılacak, Temmuz ayında tiyatrolara gidilebilecek. Cuma namazlarının ise 12 Haziran'da başlaması hedefleniyor.

    CUMA NAMAZLARI CEMAATLE 12 HAZİRAN'DA KILINACAK
    Hürriyet'in haberine göre 4 aşamadan oluşan normalleşme adımlarının ikinci aşamasında sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. 65 yaş için serbest gün sayısı artacak. Kafe ve lokantalar belli sınırlamalarla hizmet verecek. Camilerde nın dış mekan ile birlikte topluca kılınmaya başlaması eğer her şey yolunda giderse 12 Haziran olarak değerlendiriliyor. Cuma namazında fiziki mesafe ve maske zorunlu olacak.

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