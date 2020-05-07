Dışişleri'nden yapılan son dakika açıklaması şöyle;

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in, işgal altında tutulan Batı Şeria'daki yasadışı Efrat yerleşiminin binlerce ilave konutun inşa edilmesine imkan tanıyacak şekilde genişletileceğini açıklaması, İsrail'in hukuk tanımayan pervasız yaklaşımının en son örneğini teşkil etmektedir.

İsrail, COVID-19 salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı, barış ve istikrara en fazla ihtiyaç duyulan bu hassas dönemde dahi, iç siyasi hesaplar uğruna Filistin halkının haklarını gaspetmeye hız kesmeden devam etmekte, Filistin'deki işgal ve zulüm siyasetini her geçen gün derinleştirmektedir.

Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerin genişletilmesi yoluyla iki devletli çözüm vizyonunu yok etmeyi hedefleyen İsrail'in gayrımeşru uygulamalarının bir an önce sonlandırılması bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tesisi açısından elzemdir.

İsrail'in Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere uluslararası hukuku hiçe sayan bu tasarrufunu bir kez daha şiddetle reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin'in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz.

