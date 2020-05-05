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    • 06.05.2020 01:54
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    Başkan Erdoğan imzaladı: 'da Ortaca ve Dalaman'da bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

    Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 'da Ortaca ve Dalaman ilçeleri sınırları içerisinde bulunan 'ndaki bazı bölgeler, "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi.

    O bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

    'da Ortaca ve Dalaman ilçeleri sınırları içerisinde bulunan 'ndaki bazı bölgeler, "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi.

    Başkan imzasıyla 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçeleri sınırları içerisindeki Ortaca--Dalaman Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, bazı bölgelerin "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

    Resmi Gazetede yayınlanan 2492 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda şöyle denildi: "Muğla ili ortaca ve Dalaman İlçeleri sınırları içerisinde bulunan Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edilmesine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir."

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