"Diyelim ki kullandığınız sigaradan dolayı KOAH hastalığınız var. Koronavirüsle birlikte kötüleşen hastayı cihazdan ayırmanız çok zor oluyor. Ciddi kalp hastalığınız varsa da akciğerler ile uğraşırken kalp hastalığını araya girebiliyor. Öyle bir yan hastalık olduğunda akciğerler bozulduğu anda diğer hastalıklar devreye giriyor. Eğer siz diğer organlarınıza sağlıklı baktıysanız eğer süreci rahat geçiriyorsunuz. Bu durumda sizin yaşama şansınız çok daha fazla. Oransal olarak baktığımızda yaşlıların daha fazla kötüleştiğini gözlemledik. Ama bunun yanında hiçbir sıkıntı yaşamadan taburcu ettiğimiz, hiç yoğun bakım ihtiyacı olmadan, solunum sıkıntısı yaşamadan normal bir şekilde tedavisini olup çıkan ileri yaşlarda birçok hastamız var. Daha genç hastalarımızda çok iyi giderken bir anda kötüleşen yoğun bakıma giren ve hayatını kaybeden 40'lı yaşlarda hastalarımız var. Mesela bu hastamızın sağlık problemi obeziteydi. Vücutta bulunan maddelerde ani artışlar ile beraber bir fırtına oluşuyor. Birçok ölümden de sitokin fırtınası sorumlu. Bu durum gençlerde biraz daha fazla. Hastalıklarda altta yatan hastalıklardan dolayı genel durum kötü seyrederken gençlerde sitokin fırtınasından dolayı ağır görülüyor. Bu tablodan da geri dönüş çok zor."