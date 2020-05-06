Önümüzdeki hafta pazartesi günü 450 bin çalışanıyla kepenk açmaya hazırlanan binlerce kuaför, berber, güzellik salonu koronavirüs tedbirleriyle çalışmaya hazır. Türkiye Berberler, Kuaförler Ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş ve ATO Ankara Ticaret Odası Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu alınan tedbirleri SABAH'a anlattı. Karakaş, işletmelerin hijyen belgesi, sertifikası bulunması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımız da bu salonları tercih etmeli. Bütün işletmelerde ateş ölçer olması, müşteriye maske, galoş verilmesi, ustaların maskeyle birlikte koruyucu siperlik kullanması gerekiyor. İşletmede en az iki adet beyaz iş gömleği olmalı. Tulum değil. Her gün biri giyinilmeli" dedi.



KIYAFETLERE VESTİYER POŞETİ

Komite Başkanı Sarıoğlu da, işletmelerin gerekli ön hazırlıkları yaptığını belirterek, "Bazı salonlarımız bulaşık riskine karşı kapılarını otomatik, musluklarını sensörlü hale getirdi. Çalışanlarımız eldivenden, maskeye kadar tüm tedbirleri şimdiden alıyor. Bulaşık riskine karşı, teması en aza indirgemek adına sektörümüz bütün tedbirlere uyacak. Tezgâh ayarlamaları da yapılmaya başladı. İşletmelerin metrekaresine göre müşteri alınacak. Tezgahlar yan yana 2.5 metre aralıklı olacak. Üçlü ise ortadaki tezgah kullanılmayacak. Personeli çok olan salonlar vardiyalı çalıştıracak, yığılma olmayacak. Kuaför salonlarının koyduğu kurallara müşteriler de uymalı. Yanlarında misafir getirmemeliler. Müşterilerimiz kendi kıyafetlerimiz salondaki poşetlere koyarak vestiyere koymalı" dedi.

İçişleri Bakanlığı kuaför ve berberler dahil işletmelerin açılış kapanış saatlerini de içeren bir genelge hazırlıyor. Sağlık Bakanlığı da bu hijyen kurallarını rehber haline getirerek meslek odalarına gönderecek. Bakanlık onun üzerinde mesleğe ilişkin rehber hazırlarken, kuaför berber, güzellik salonu için hazırlık yapılıyor.

Alınacak tedbirler şöyle:

* Bütün işyerleri dezenfekte edilecek. Kapıda ateş ölçer bulundurulacak.

* Salona girişte müşterilere galoş ve maske verilecek. Hem müşteri hem de çalışan kullanacak.

* İşyerlerinin girişinde dezenfektan ve aparatının bulundurulması zorunlu olacak.

* Manikür-pedikür, havlu gibi ekipmanların tek kullanımlık olması gerekiyor. Salonda ışınlı sterilizasyon cihazı bulundurulmalı. Makas, tarak, fırça dezenfektanla yıkanıp dinlenmeye alınacak. Müşteri için kullanılan kitler steril dolaplara konmalı.

* Salonun metrekaresine göre sosyal mesafe kuralına uygun şekilde koltuk aralığı olmalı. Üç koltuklu dükkânda 2 koltuk, beş koltuklu dükkânda 3 koltukta hizmet verilecek.

* Çalışan personel de hem hijyen hem de koruyucu ekipmanlar konusunda hassasiyet gösterecek. Çalışanlar hem eldiven, hem maske kullanacak. Ustalar maskeyle birlikte koruyucu siperlik takacak.

* Çalışanlar için en az iki beyaz iş gömleği bulundurulmalı. Her gün biri kullanılmalı.

* Çalışanlar birkaç kesimi, tıraşı ya da pedikür işlemini bitirdikten sonra en az 15 dakika mola verilecek. (Sabah)